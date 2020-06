Grote groenblauwe vuurbal verlicht de Australische nachtelijke hemel

door

Dit weekend is er boven de Australische hemel een spectaculaire groenblauwe vuurbal waargenomen. De meldingen kwamen vanuit verschillende delen van het land, zowel uit Northern Territory, Western Australia als uit South Australia. Astronomen hebben vastgesteld dat het zeer waarschijnlijk gaat om een asteroide die op een afstand van 5,2 miljoen kilometer de aarde passeerde en een grootte had van ongeveer 570 m in diameter. Meer specifiek zou het gaan om 2002 NN4, welke reeds verwacht werd dit weekend langs de aarde te scheren, en wel op een veilige afstand. Renae Sayers, wetenschapper van het ruimtevaartcentrum van de Curtin Universiteit te Perth, wees de mogelijkheid dat de vuurbal een rakettrap zou kunnen zijn van een recente lancering van de hand. Dit zou minder waarschijnlijk zijn daar ruimteafval van raketten of satellieten snel opbrandt en veel vonken en rondvliegend puin geeft wat nu niet het geval was.

Er waren meerdere meldingen en een aantal filmbeelden. “Martians have hit the Pilbara,” schreef een sterrenkijker vanuit de outback van Western Australia. De Pilbara is een groot mijngebied in het westen en de vuurbal werd gespot door mijnwerkers rond 1:00 uur ‘s nachts maandagnacht, lokale tijd (14/6 19:00 NL). Glen Nagle, manager bij NASA’s Deep Space Communication Complex (CSIRO) in de Australische hoofdstad Canberra, gaf als commentaar aan lokale media dat het een bijzonder spectaculaire waarneming was; “It was really a spectacular observation. People have captured something very special here.” ABCnews, 7News Australia

A spectacular light show over Australia's northwest has stunned everyone who saw it, and left experts struggling to explain it. A massive green fireball tearing across the sky. https://t.co/SPDAy9RPXG @Rob7Scott #7NEWS pic.twitter.com/AWILbwv4pp — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) June 15, 2020