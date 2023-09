Mexicaanse senatoren getuigen over ‘alien’ resten en NASA publiceert eerste rapport over UAP’s

In scènes die aan een sciencefictionfilm deden denken, getuigden senatoren van het Mexicaanse Congres afgelopen dinsdag 12 september over vermeende overblijfselen van ‘niet-menselijke’ skeletten en toonden deze ook aan het Parlement. Het betrof mogelijk een tweetal ‘aliens’. Twee dagen later, 14 september j.l. bracht NASA het langverwachte onderzoeksrapport uit van de hand van hun studiegroep over UAP’s. NASA’s hoofd Bill Nelson zei over het rapport, “Het onafhankelijke onderzoeksteam van NASA heeft geen enkel bewijs gevonden dat UAP’s een buitenaardse oorsprong hebben, maar we weten niet wat ze zijn,” en vervolgde met te stellen dat het doel van NASA is om “het gesprek over UAP’s te verschuiven van sensatiezucht naar wetenschap.” In het nieuwe, 36 pagina tellende, NASA-rapport worden UAP’s ‘een van de grootste mysteries van onze planeet’ genoemd.

Mexico’s alien mummies, Atacama alien ‘mummies’ of dwerggroei, Gary Nolan

Even terug naar 12 september j.l., naar de de Mexicaanse senaat. De Mexicaanse senatoren die getuigden over de vermeende alien resten in de senaat, stelden ‘dat we niet alleen zijn’ in het universum en toonden ook de vermeende overblijfselen van deze ‘niet-menselijke’ wezens, tijdens deze eerste officiële bijeenkomst van het land over buitenaards leven, en inderdaad leken het wel enigzins op Egyptische mummies. De wetgevers kregen twee verschrompelde lichamen met gekrompen hoofden te zien – naast videobeelden van ‘onverklaarde abnormale verschijnselen’ – door Jaime Maussan, een sportjournalist en zelfverklaard uUo-deskundige. Maussan zei dat de overblijfselen meer dan 1000 jaar oud waren en toebehoorden aan ‘niet-menselijke’ wezens die geen deel uitmaken van onze aardse evolutie. “Het is de koningin van al het bewijsmateriaal“, beweerde Maussan. “Dat wil zeggen: als het DNA ons laat zien dat het niet-menselijke wezens zijn en dat er niets in de wereld is dat hierop lijkt, moeten we dat ook zo beschouwen.” Andere studies hebben gesuggereerd dat de mummies, die in 2017 in Nazca, Peru werden gevonden, frauduleus zijn. De hoorzitting van dinsdag werd georganiseerd door Sergio Gutiérrez Luna, een parlementariër van de regerende partij Morena en aspirant-gouverneur van de staat Veracruz.