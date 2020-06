Virtueel vanuit Leiden: EAS 2020, de grootste online sterrenkundeconferentie ooit

door

Meer dan 1600 astronomen en ruimtewetenschappers uit de hele wereld komen online samen van 29 juni– 3 juli 2020 voor de jaarlijkse conferentie van de European Astronomical Society (EAS). De jaarlijkse Nederlandse Astronomenconferentie NAC 2020 zal ook onderdeel zijn van deze bijeenkomst. De 75ste NAC, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Astronomenclub, vindt plaats van 1-3 juli.

#EASLeiden 2020 gaat online vanwege Covid-19 – hier ook het twitter-account. Het zal de grootste virtuele sterrenkundige conferentie ooit worden. De Sterrewacht Leiden is gastheer van #EASLeiden2020, en zal in 2021 alsnog een fysieke conferentie organiseren, indien de corona-situatie dit toelaat.

Op #EASLeiden2020 presenteren onderzoekers hun laatste werk. Er zijn elke dag 11 parallelle sessies en -symposia en één plenaire sessie. Iedere sessie bestaat uit meerdere onderdelen. Met meer dan 1600 deelnemers en 800 presentaties beslaat de conferentie alle deelgebieden van de sterrenkunde: van astrochemie, exoplaneten, sterrenstelsels en zwaartekrachtgolven tot datawetenschap, outreach en diversiteit.

De winnaars van de MERAC-prijzen voor jonge wetenschappers, de Tycho Brahe-medaille en de Lo Woltjer-lezing geven allemaal plenaire voordrachten.

Daarnaast presenteren de belangrijkste Europese onderzoeksinstituten (ESO en ESA), beleidsorganen (ASTRONET) en grote projecten (SKA) hun activiteiten en plannen.

Op vrijdag 3 juli is een bijzondere sessie met als titel ‘The Impact of planned Satellite Constellations on Astronomy’, met bijdragen van SpaceX, ESA en ESO. Een speciale sessie op maandag 19 juni, Astronomy for Future, zal gaan over ontwikkeling, wereldburgerschap en milieu- en klimaatonderwerpen, zoals de CO2-reductie als effect van online conferenties, waar de deelnemers niet naartoe hoeven te reizen. Bron: Astronomie.nl.