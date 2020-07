Opnieuw is met Gaia het restant van een opgeslokt dwergstelsel ontdekt in de Melkweg – Nyx

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om in de buurt van de zon een stroom van zo’n 250 sterren te ontdekken, die het restant zijn van wat eens een dwergstelsel moet zijn geweest, die na een botsing met ons Melkwegstelsel door de zwaartekracht uit elkaar getrokken moet zijn. Het dwergstelsel en de sterrenstroom worden Nyx genoemd, naar de Griekse godin van de Nacht. Lina Necib (CalTech) en haar team vonden Nyx door in de gegevens van de Europese Gaia satelliet, die sinds 2013 uitgebreid onderzoek aan meer dan 1 miljard sterren in de Melkweg, met behulp van nieuwe ‘Deep Learning’ methodes te zoeken naar sterren die in hun beweging afwijkend zijn van de ‘gewone’ sterren zoals de zon, die rondjes om het centrum van de Melkweg te draaien. Eerder had men in de Gaia-gegevens al eens een ander restant van een dwergstelsel ontdekt, dat met de Melkweg in botsing was gekomen, het ‘Worststelsel’ genaamd.

En nu is daar Nyx, waarvan de 250 sterren niet alleen om het centrum van de Melkweg draaien, maar ook nog eens in de richting van dat centrum bewegen (zie afbeelding hierboven). Necib en haar team vonden de sterrenstroom door in de gegevens te kijken van ongeveer zeven miljoen sterren, waarvan Gaia exact de driedimensionale snelheid in de melkweg kon vastleggen.

De gegevens van Gaia werden geanalyseerd met behulp van het FIRE (Feedback In Realistic Environments) project, dat gebruik maakt van Deep Learning en waarvan je hierboven een fragment uit de simulatie ziet. De uitkomst van de analyse was de ontdekking van Nyx. Verder onderzoek moet duidelijkheid geven over de chemische samenstelling van de sterrenstroom en wanneer Nyx door de Melkweg is opgeslokt en waar het dwergstelsel vandaan kwam. Hier het vakartikel over Nyx, verschenen in Nature. Bron: TACC.