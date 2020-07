Als de maan 1 pixel groot was

door

De diameter van de maan is 3478,8 km. Stel nou eens dat we de maan verkleinen tot 1 pixel, één minuscuul stipje op je beeldscherm, dat de schaal van het zonnestelsel 1px=3478,8 km zou zijn, hoe groot zouden de andere hemelobjecten in het zonnestelsel dan zijn? En de afstanden daartussen? Om daar een goede indruk van te krijgen heeft Josh Worth dit schaalmodel van het zonnestelsel gemaakt, dat met één knop ook nog eens in het Nederlands te zien is. Echt de moeite waard om te kijken en te zien – tot vervelens toe – hoe groot met deze schaal ons zonnestelsel wel niet is. Klik op de link of de afbeelding hierboven en vlieg met de lichtsnelheid (of sneller nog) door het zonnestelsel.