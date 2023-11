Donderdag 9 november wordt Venus door de Maan bedekt

door

Komende donderdag 9 november zal in Europa, het westen van Rusland en in Noord-Afrika te zien zijn dat de maan ongeveer een uur lang Venus bedekt. De intrede vindt overdag plaats rond 10.48 uur aan de verlichte maankant, bij ons op een hoogte van 36° in het zuidzuidwesten, de uittrede is om 11.56 uur aan de onverlichte maanrand. De maan is slechts voor 15% verlicht, Venus is voor 59% verlicht en de diameter van z’n schijf is 20″. De sterrengids 2023 zegt dat venus een helderheid van -4,4m heeft, terwijl hemel.waarnemen.com het op -3,9m houdt. Wellicht is deze bedekking (en dan met name de in- en uittrede uiteraard) een leuke uitdaging voor astrofotografen. De nauwe samenstand kan je ook eerder bekijken: rond 7:15 uur, de twee objecten staan dan in het zuidoosten, circa 32° boven de horizon, 1,4° van elkaar vandaan. Bron: Sterrengids 2023 + Hemel.waarnemen.com.

