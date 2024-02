Japanse maanlander SLIM heeft de maannacht overleeft!

door

Zondagavond laat heeft de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA een signaal ontvangen van SLIM (voluit: Smart Lander for Investigating Moon), de Japanse maanlander die eerder – op 20 januari – een zacht landing op de maan had gemaakt. Op donderdag 1 februari brak op de plek waar SLIM geland was de nacht op de maan aan en zo’n nacht duurt daar welgeteld twee weken. Tijdens zo’n nacht wordt het -170 °C ter plaatse en SLIM was niet gebouwd om een dergelijke kou te weerstaan. Maar kennelijk waren de instrumenten van de lander en de elektronika daarin toch bestand tegen de kou en kon zondagavond weer contact worden gemaakt. En nu is er exact het tegenovergestelde aan de hand: het kan er nu door het zonlicht weer héél warm worden, tot wel 100 °C midden op de dag. Technici van JAXA kijken nu dus hoe ze de instrumenten van SLIM kunnen gebruiken zonder dat ze te heet worden. SLIM was verkeerd geland en daardoor was ‘ie op z’n kant terechtgekomen, waardoor de zonnepanelen in eerste instantie helemaal geen zonlicht ontvingen. Pas acht dagen na de landing was de zon zo gedraaid dat ‘ie wel zonlicht ontving, maar dat duurde maar enkele dagen totdat de maannacht inviel. Vandaag stuurde SLIM deze foto van de maan naar de aarde:

Bron: Phys.org.

