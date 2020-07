Sterrenkundigen zien corona van zwart gat verdwijnen en daarna weer verschijnen

door

Sterrenkundigen hebben de corona van een superzwaar zwart gat – de ultraheldere ring van zeer energierijke deeltjes rondom het zwarte gat – in pakweg een jaar tijd zien verdwijnen. En vervolgens kwam er een nieuwe corona, die in enkele maanden rondom het zwarte gat verrees. Oorzaak van deze Fenix van een corona was vermoedelijk een ster die te dicht bij het superzware zwarte gat was gekomen en die dwars door z’n accretieschijf was gevlogen (zie de afbeelding hierboven). Dat zorgde voor een verstoring van alles rondom het zwarte gat, zowel diens accretieschijf als corona en toen alles in het zwarte gat verdween verdween de heldere corona. De sterrenkundigen zagen het zwarte gat, dat zich 100 miljoen lichtjaar van ons vandaan bevindt, in een jaar tijd met een factor 10.000 in helderheid afnemen, op sommige momenten zelfs een factor 100 in slechts acht uur tijd, voor een superzwaar zwart gat een zeer korte tijdsspanne. Vervolgens zag men dat het zwarte gat in 1ES 1927+654, zoals het sterrenstelsel heet waar het zwarte gat zich bevindt, in enkele maanden tijd weer nieuwe materie uit z’n omgeving aantrok en de accretieschijf en corona zich weer konden opbouwen – een soort van tweede coronagolf als het ware. De sterrenkundigen van MIT – o.a. Erin Kara – konden de gedragingen van het zwarte gat volgen met NASA’s NICER röntgentelescoop, die zich aan boord van het ISS bevindt. Hier het vakartikel over de waarnemingen, verschenen in the Astrophysical Journal. Bron: MIT.