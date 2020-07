Sierra Nevada Corporation haalt contract binnen voor bouw militair ruimtestation

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Sierra Nevada Corporation (SNC) heeft recent een defensiecontract binnengehaald om zijn Shooting Star’, een multi-functioneel bevoorradingsschip voor in de ruimte, om te bouwen als kernmodule voor een miitair ruimtestation. Het plan is om er een onbemande buitenpost in de ruimte van te maken en de module zal van nut zijn voor de nationale veiligheid in het luchtruim en de ruimte daarbuiten en tevens ingezet worden voor technische experimenten en demonstratietesten.

Oorspronkelijk was de Shooting Star bedoeld als bevoorradingsschip voor het ISS en als extra ladingscompartiment voor NASA’s ruimtevliegtuig Dream Chaser*, maar vanwege de veelzijdigheid van de Shooting Star is het schip inzetbaar voor een breed scala aan diverse missies. Het schip is bescheiden van omvang, zo een vijf meter lang en er zullen slechts een weinig extra componenten aan toegevoegd hoeven worden om dienst te kunnen doen als militair ruimtestation. SNC Space Systems vice-president Steve Lindsey, voormalig USAF en Space shuttle piloot, zei “We zijn zeer trots dat ons ruimteschip diensten gaat leveren voor defensie in de vorm van experimenten en testen, en zo zijn inzet uitgebreid ziet worden naast de payload service die het zal verzorgen voor de Dream Chaser. Het schip zal gestationeerd worden in een lage aardebaan (LEO) en voorzien in bijna alles wat je maar kunt bedenken in de ruimte, “guidance, navigation and control for sustained free-flight operations to host payloads and support space assembly, microgravity, experimentation, logistics, manufacturing, training, test and evaluation,” aldus het SNC. SNC denkt ook al vooruit. Opvolgers van het ruimtestation kunnen ook in een keur aan verschillende aardebanen geplaatst gaan worden, van geo-synchrone tot extreme elliptische banen en men denkt zelfs ook al over een stationering in een baan om de maan. Bronnen; defense.blog, newsbreak.