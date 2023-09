Roscosmos en NASA lanceren uitgestelde Sojoez-MS-24 missie naar het ISS en plannen meer Sojoez-missies samen

Een Russische Sojoez-2.1a-raket is afgelopen vrijdag 15 september gelanceerd vanaf het Bajkonoer-kosmodroom in Kazachstan. De raket lanceerde de MS-24 met daarin twee Roscosmos-kosmonauten, Oleg Kononenko en Nikolai Chub, en NASA-astronaut Loral O’Hara naar het International Space Station. De Sojoez-2.1a-raket werd gelanceerd om 11.44 lokale tijd vanaf het Bajkonoer kosmodroom. De Progress MS-24 meerde om 14.53 uur (LT) aan bij de Rassvet-module van het station. De lancering was de vijfde missie voor Oleg Kononenko en de eerste voor Nicolai Chub en Loral O’Hara. De drie zouden aanvankelijk in maart j.l. naar het station vertrekken, Expeditie 69, met de MS-23, zie ook de Astroblog. Hun missie werd echter uitgesteld toen het MS-22 ruimtevaartuig dat afgelopen september werd gelanceerd, met aan boord NASA’s Frank Rubio en Roscosmos’s Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin, in december een koelvloeistoflek kreeg terwijl het aan het station was aangemeerd, zie ook deze Astroblog van februari j.l. NASA en Roscosmos kwamen overeen om de Progress MS-23 ruimtevaartuig, dat Kononenko, Chub en O’Hara zou lanceren, ter vervanging te gebruiken en het in februari zonder bemanning naar het ruimtestation te lanceren.

NASA-functionarissen zeiden in juli dat ze tevreden waren met de Russische verklaringen dat het koelvloeistoflek werd veroorzaakt door een inslag van micrometeoroïden of orbitaal puin en geen defect aan het ruimtevaartuig zelf was. Ze kwamen tot deze conclusie zelfs nadat een Progress-ruimtevaartuig dat aan het station was gekoppeld in februari een soortgelijk koelvloeistoflek had opgelopen. “Het NASA-team heeft er ook naar gekeken, onafhankelijk van het Russische team, en we kunnen ook niets vinden, gebaseerd op de informatie die onze Russische collega’s ons hebben gegeven, over iets anders dan een soort externe kracht of puin of zoiets.”, aldus Joel Montalbano, NASA ISS-programmamanager. Het Sojoez MS-23 ruimtevaartuig bevindt zich nog steeds in goede staat aan het ISS. Het zal Prokopyev, Petelin en Rubio op 27 september naar de aarde terugbrengen. De drie zullen dan 371 dagen in de ruimte hebben doorgebracht, wat voor Rubio een Amerikaans record betekent voor de langste afzonderlijke missie. Kort voor de lancering van de MS-24 kondigde NASA aan dat het Tracy C. Dyson had toegewezen aan de volgende Sojoez-missie die in maart 2024 zou worden gelanceerd.