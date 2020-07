Gelukt: SpaceX heeft voor het eerste beide ‘fairings’ van de Falcon 9 raket opgevangen

door

Het is SpaceX deze week voor het eerst gelukt om beide ‘fairings’ van de Falcon 9 raket op zee op te vangen. Ehhh… fairings, wat zijn dat voor dingen zal je je wellicht afvragen? Welnu, iedere satelliet die de ruimte in gaat zit ‘verpakt’ in een grote laadruimte en die bestaat bij de Falcon 9 raket uit twee helften, de fairings – wie kent er een goed Nederlands woord voor, raketneus? Afgelopen maandag 20 juli werd met een Falcon 9 raket de Zuid-Koeraanse militaire communicatiesatelliet ANASIS-II gelanceerd. Die satelliet zat bovenop de Falcon 9 v1.2 (block-5) draagraket in de laadruimte, gevormd door de twee fairings. Voor het eerst slaagde SpaceX erin om niet één fairing te vangen, hetgeen op 22 februari 2018 voor het eerst boven zee was gelukt, maar alle twee de fairings. Voor dat vangen heeft SpaceX twee speciale boten gebouwd, die voorzien zijn van een groot vangnet, de Ms. Tree en Ms. Chief (die eerdere vangst februari 2018 was met een ander schip, de Mr. Steven). Hieronder een serie tweets, waarin filmpjes te zien zijn van het neerkomen van de twee fairings in de netten.

Na de lancering, die vlekkeloos verliep en waarbij de tweede trap van de Falcon 9 raket de satelliet keurig de ruimte in zette, maakte de eerste trap van de Falcon 9 raket ook een zachte landing op SpaceX’s Autonomous Spaceport Drone Ships (ASDS), Just Read the Instructions – een landing die tegenwoordig voor SpaceX lopende bandwerk is. Fairings die niet worden opgevangen zinken naar de bodem van de zee en kunnen niet meer herbruikt worden. Ze kosten zo’n $6 miljoen per stuk, dus iedere fairing die opgevangen wordt is besparend voor SpaceX – twaalf miljoen dollar bij een dubbele vangst. SpaceX is ook bezig om te kijken of ze de tweede trap van de Falcon 9 raket zacht kunnen laten landen. De totale kosten van één lancering met een Falcon 9 kosten $62 miljoen. Herbruikbare 1e en 2e trap én fairings leveren een flinke kostenreductie op! Bron: Universe Today.