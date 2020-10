Nee, in Venus’ atmosfeer zit géén fosfine

door

Eerst was er op 14 september de wereldwijde bekendmaking dat men met de JCMT en ALMA telescopen in de hogere delen van de atmosfeer van Venus mogelijk fosfine (PH3) had gedetecteerd. Enkele weken later kwam het nieuws dat Nederlandse onderzoekers in de gegevens van ALMA geen signaal van fosfine hebben gevonden (linkjes naar de blogs daarover onderaan, onder deze blog). En gisteren verscheen er nieuw onderzoek, dat duidelijk maakt dat we definitief vaarwel kunnen zeggen tegen fosfine in de atmosfeer van Venus. Op 27 oktober verscheen dit vakartikel:

>G. L. Villanueva, M. Cordiner, …, R. Kopparapu, «No phosphine in the atmosphere of Venus,» Nature Astronomy (26 Oct 2020), arXiv:2010.14305 [astro-ph.EP] (27 Oct 2020).

Met nieuwe calibratietechnieken zijn de gegevens van JCMT (James Maxwell Clark Telescope) en ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array) opnieuw bekeken en G.L. Villanueava en z’n collega laten daarmee zien dat er helemaal geen fosfine in de atmosfeer van Venus zit. Bij een frequentie van 266,944513 GHz wordt geen absorptielijn van fosfine gezien, hetgeen Greaves et al op 14 september beweerden wel te hebben gezien. Hieronder de grafieken waar het daarbij om gaat.

Opvallend in het artikel van Villanueva et al is deze laatste zin in het abstract: “We ultimately conclude that this detection of PH3 in the atmosphere of Venus is incorrect and invite the Greaves et al. team to revise their work and consider a correction or retraction of their original report.” Ze vragen dus feitelijk of de groep van Greaves hun artikel wil aanpassen of terugtrekken! Wowie, dat heb ik eerlijk gezegd nog niet eerder gezien, zo’n dringend verzoek. Klinkt als: geef toe dat je fout zat en laat dat aan iedereen weten. Niet netjes m.i. Bron: Francis Naukas + In the Dark.