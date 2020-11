Het maximum van de meteorenzwerm Leoniden komt er aan

door

De bekende meteorenzwerm Leoniden bereikt op dinsdag 17 november 2020, rond 8 uur, zijn maximum. De meteoren van de Leoniden zijn snel en de zwerm is bekend vanwege zijn regens in 1799, 1833, 1866, 1966 en 1999. De Leoniden zijn actief van 14 tot en met 21 november. Wanneer de radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo’n 13 meteoren per uur vallen. Rond 7:00 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 60°) aan de hemel. Het beste moment om Leoniden waar te nemen is op 17 november rond 6:00 uur (zie het kaartje). De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 57° boven de zuidzuidoostelijke horizon. In onze streken zijn dan vermoedelijk circa 6–12 meteoren per uur van deze zwerm te zien. In totaal zijn er, door meteoren van andere zwermen en sporadische meteoren, bij donkere en heldere hemel circa 24–35 “vallende sterren” per uur te zien. De Maan stoort niet. Oh ja, zondagavond is er nog een andere piek van meteoren, die van de zwerm van de i-Aurigiden. Daarvan zie je er op het hoogtepunt zo’n 7 per uur. Bron: Hemel.waarnemen.com + Sterrengids 2020.