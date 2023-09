Zaterdagavond vuurbol verschenen boven Noord-Nederland

door

Gisteravond (zaterdag 16 september) rond 20.30 was er een heldere vuurbol te zien boven Noord-Nederland. Met verschillende dashcams en bewakingscamera’s kon de vuurbol worden gezien. Op de website van de International Meteor Organization (IMO) is in dit report te lezen dat de vuurbol waargenomen is in Engeland (!), Flevoland, Friesland, Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Op het kaartje hieronder zie je de lokatie van de waarnemers en met de blauwe pijl het vermoedelijke traject van de vuurbol, een stukje ruimtesteen dat door de aardse atmosfeer vloog en verhit werd. De vuurbol was blauwwit of blauwgroen van kleur. De meeste waarnemers schatten de duur van de vuurbol in op 3,5 seconden.

Sommigen leggen verband met de komeet Nishimura, die dezer dagen in de buurt van de zon staat en net voor zonsopkomst te zien is, maar dat verband is onjuist. Hieronder enkele X-Tweets met beelden van de vuurbol.

Zojuist om 20:33 uur (tijd in beeld klopt niet) registreerde mijn dashcam in de buurt van Drachten een komeet, meteoriet, of iets anders in de lucht. Iemand die weet wat dit is? 🌠 pic.twitter.com/fi1FUqOQcg — Simon Bosma (@SimonBosma) September 16, 2023

En deze:

Wie zaterdagavond rond 20.30 uur naar boven keek, kon een heldere vallende ster zien. Maar wat was het nu eigenlijk? Dat lees je hier ➡ https://t.co/TsVGMl5TQp pic.twitter.com/GblrMRorIa

— RTV Noord (@rtvnoord) September 17, 2023

Het is nog niet bekend of fragmenten van de ruimtesteen op aarde terecht zijn gekomen. Als dat zo is spreken we van meteorieten. In Nederland werd slechts zes keer een meteoriet gevonden. Voor het laatst gebeurde dat in 2017 in Broek in Waterland. Bron: NOS.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...