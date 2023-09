27 oktober: ‘De dag van de meteoriet’ en symposium 150 jaar Diepenveen meteoriet

door

In 2023 is het 150 jaar geleden dat er een ‘meteoorsteen’ insloeg nabij dorp Diepenveen. Dat feit is door de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving (HVDD) de aanleiding om op vrijdag 27 oktober 2023 een speciale dag rond het inslaglustrum te organiseren. Op de ‘Dag van de meteoriet’ worden een aantal evenementen gepland, waaronder de onthulling van een herinneringsmonument, historische wandeltochten en een avondsymposium. Samen met de HVDD vormt de KNVWS het organisatiecomité van deze dag, en neemt ze de organisatie van het symposium voor haar rekening.

Alle activiteiten zijn gratis bij te wonen. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers van de publiekslezingen ’s avonds, wordt u verzocht om u tijdig (uiterlijk 15 oktober 2023) aan te melden. Gebruik daarvoor deze aanmeldingsknop. Op deze pagina vind je het gehele programma. Bron: KNVWS.

