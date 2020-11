Bolhopen en oude sterren leveren nieuwe inzichten op in het Melkwegstelsel

Hier het vakartikel van Kruijssen et al, , verschenen in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 498 (2), pp. 2472-2491 (2020).

Ook bij dit onderzoek heeft men gebruik gemaakt van de gegevens van Gaia, plus van de Skymapper en 2,3 meter telescoop van de Australian National University (ANU). 11% van de oudste sterren bleek zich te bewegen in het platte vlak van de Melkweg. Uit de banen kwamen ook andere structuren tevoorschijn, zoals de bekende Gaia Sequoia, die ook in de stamboom hierboven voorkomt. Werk aan de winkel dus om de modellen weer kloppend te krijgen. Hier het vakartikel van Cordoni et al over het onderzoek aan de oudste sterren in het Melkwegstelsel, verschenen in MNRAS,