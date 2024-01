Bolhoop VVV CL002 valt naar het centrum van het Melkwegstelsel

door

Met behulp van waarnemingen gedaan met de Magellan Clay telescoop in Chili zijn sterrenkundigen er achter gekomen dat de bolvormige sterrenhoop VVV CL002 langzaam maar zeker naar het centrum van het Melkwegstelsel toe valt. De Melkweg wordt omgeven door veel bolhopen, opeenhopingen van honderduizenden tot enkele miljoenen zonsmassa aan sterren, die gravitationeel aan elkaar gebonden zijn. VVV CL002 werd in 2011 ontdekt in het kader van de VISTA Variables in the Via Lactea (VVV) survey. Het is een bolhoop met een lage lichtsterkte, 23.800 lichtjaar verwijderd van de aarde. Spectroscopische waarnemingen gedaan met de Magellan Clay telescoop laten zien dat VVV CL002 slechts 1300 lichtjaar verwijderd is van het centrum van de Melkweg. Daarmee is het de bolhoop die het dichtst bij dat centrum staat.

Hij heeft een elliptische baan om het centrum, die varieert van een ‘perigalactocentrische’ afstand van 619 lichtjaar tot een ‘apogalactocentrische’ afstand van 3400 lichtjaar. Dit is de uitkomst van onderzoek dat gedaan is door een team van sterrenkundigen onder leiding van Dante Minniti (Andrés Bello Catholic University in Santiago, Chili). Zij hebben met de Warm INfrared Echelle spectrograph to Realize Extreme Dispersion and sensitivity (WINERED) van de Magellan Clay telescoop VVV CL002 bestudeerd en daar kwam uit dat de bolhoop de ‘strakste’ baan van alle bolhopen om het galactische centrum heeft. De chemische samenstelling laat zien dat het een oude bolhoop is, die buiten het galactische centrum is ontstaan. Nu valt ‘ie langzaam maar zeker in een soort spiraliserende baan richting het centrum.

Meer informatie vind je in het vakartikel van D. Minniti et al, The globular cluster VVV CL002 falling down to the hazardous Galactic centre, arXiv (2023).

Bron: Phys.org.

