Met een petitie proberen ze de sloop van de Arecibo radiotelescoop te voorkomen

Jorge Santiago Ortiz (Ph.D.) is online een petitie gestart om te proberen de sloop van de Arecibo radiotelescoop te voorkomen. De National Science Foundation (NSF), eigenaar van de radiotelescoop, besloot vorige week vrijdag tot de sloop van de Arecibo radiotelescoop. Dit deden ze nadat in korte tijd twee kabels van de radiotelescoop waren geknapt. Restauratie van de radiotelescoop zou volgens de NSF te riskant en te duur zijn. Ortiz wijst er op dat er 120 mensen werkzaam zijn bij Arecibo, dat er ieder jaar 200 wetenschappers gebruik van maken en dat er ongeveer 100.000 bezoekers per jaar komen. Hier is de petitie te vinden, die inmiddels al meer dan 6100 keer is getekend (ook door mij).

Ondertussen heeft Jenniffer González-Colón, vertegenwoordiger van Puerto Rico in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een brief gestuurd naar het Huis en de Senaat waarin zij vraagt om geld om de radiotelescoop weer te repareren. Hieronder een tweet daarover.

Sent a letter w/ @RepStephMurphy & @RepDarrenSoto to the House & Senate Appropriations Committee requesting the necessary funds to safely stabilize the Arecibo telescope, a valuable scientific asset treasured by all Puerto Ricans & I’m committed to continuing work to preserve it. pic.twitter.com/pBwN3kumlw