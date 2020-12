Chuck Yeager, de piloot die als eerste de geluidsbarrière doorbrak, op 97-jarige leeftijd overleden

door

Gisteren, op 7 december, is in Los Angeles (VS) gevechtspiloot en luchtvaartpionier Charles E. ‘Chuck’ Yeager overleden. Yeager is 97 jaar geworden. Yeager doorbrak in 1947 als eerste mens ooit de zogenoemde geluidsbarrière, hij vloog met zijn toestel sneller dan de snelheid van het geluid (met de typische knal die erbijhoort). Yeager diende als gevechtspiloot voor het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het zijn zijn prestaties als testpiloot in de jaren na de oorlog die hem in de Verenigde Staten bijna mythische roem opleverden.

Yeager had niet de juiste diploma’s voor het astronautenprogramma van de NASA, dat toen volop in ontwikkeling was, maar hij trad toe tot een select clubje van luchtmachtpiloten, de testpiloten. De VS wilde als eerste natie ooit de ruimte in en startte allerlei experimentele projecten op. De piloten testten onder meer straaljagers uit waarmee ze zo ver mogelijk van de aarde weg konden. Zij legden de basis voor de latere ruimtemissies van de VS. Yeager maakte deel uit van het geheime X-1-project, dat als doel had een toestel te ontwerpen dat sneller kon vliegen dan de snelheid van het geluid, Mach 1 of ong. 1125 km/h.

Op 14 oktober 1947 nam de toen 24-jarige Yeager plaats in een Bell X-1-toestel. Een B-29-bommenwerper bracht het toestel tot op ruim 8 km hoogte boven de Mojavewoestijn in Californië en liet het daar vrij voor zijn baanbrekende missie. Het was een hachelijke onderneming, want niemand wist of het vliegtuig én de piloot in staat waren het experiment te overleven. Maar Yeager stuurde zijn X-1 haast probleemloos naar een hoogte van ruim 13.000 meter, bereikte een snelheid van Mach 1,06 (ongeveer 1130 km/h), en zette zijn toestel veilig aan de grond.

Yeager is tevens de meest gedecoreerde Amerikaanse gevechtspiloot en werd gelauwerd door meerdere presidenten. Na zijn historische prestatie vestigde hij als testpiloot nog meer snelheids- en hoogterecords en diende hij bovendien nog in de Vietnam-oorlog. In 1975 zwaaide hij officieel af bij het leger. Ook nadien nam hij nog geregeld plaats achter het stuur van een vliegtuig. In 1997 vierde hij de 50e verjaardag van zijn vlucht met de X-1 door als piloot van een F-15-gevechtsvliegtuig opnieuw door de geluidsbarrière te gaan. Het werd zijn laatste militaire vlucht.

In 2012, 65 jaar na zijn historische prestatie, ging Yeager voor het laatst nog eens door de geluidsbarrière, dit keer niet meer als piloot, wel als passagier van een F-15. Hij was toen 89. Yeagers overlijden werd door zijn vrouw bekendgemaakt op Twitter. “Een ongelofelijk leven, Amerika’s grootste piloot, een nalatenschap van kracht, avontuur en vaderlandsliefde zal voor altijd herinnerd worden”, schrijft ze. De Bell X-1 waarmee Yeager doorheen de geluidsmuur brak, kreeg de bijnaam ‘Glamorous Glennis’ naar zijn eerste vrouw. Het toestel wordt momenteel bewaard in het Smithsonian National Air and Space Museum in Washington D.C. Het verhaal van Chuck Yeager neemt een prominente plaats in in The right stuff (1979) van schrijver en journalist Tom Wolfe, over de geschiedenis van het Amerikaanse ruimteprogramma. Het boek werd in 1983 verfilmd door Philip Kaufman. Yeager komt ook zelf kort in de film voor als barkeeper van Pancho’s Place. Bronnen: VRT, NOS