Israël wil opnieuw naar de maan en wel met Beresheet 2

door

De Israëlische ruimtevaartorganisatie SpaceIL heeft vandaag bekend gemaakt dat het van plan is opnieuw naar de maan te reizen en wel met een missie die naast een maansonde ook twee maanlanders zal tellen. Deze missie – Beresheet 2 genaamd – is het vervolg van de eerdere Beresheet (hetgeen ‘Genesis’ betekent) missie die mislukte doordat de lander op 11 april 2019 kort voor de geplande landing op de maan crashte. Beresheet 2 zou over twee á drie jaar moeten worden uitgevoerd aldus Reuven Rivlin, president van SpaceIL. Bron: Phys.org.