Chandrayaan-3 heeft de aanwezigheid van zwavel op de zuidpool van de maan bevestigd

De rover van de Indiase maanlander Chandrayaan-3, die ruim een week geleden succesvol op de maan landde, heeft de aanwezigheid bevestigd van zwavel in het zuidpoolgebied van de maan. Ook werden door Chandrayaan-3 tijdens zijn speurtocht naar bevroren water op de maan andere elementen gevonden. Met een spectroscoop aan boord van de Pragyan rover kon men de aanwezigheid vaststellen van aluminum, ijzer, calcium, chromium, titanium, mangaan, zuurstof én silicium, zo liet de Indian Space Research Organization (ISRO) deze week weten. Die rover reed een week geleden van het platform van de Vikram-lander af en de bedoeling is dat ‘ie pakweg twee weken onderzoek gaat doen aan de omgeving. In de Tweet eh… X-tweet hieronder zie je mooie beelden hoe het karretje een bocht maakt, gefilmd vanaf de lander.

Two days ago the Lander imager camera on #Vikram captured the #Pragyan rover doing a 360 turn. You can see it pushing up a lot of lunar regolith with its wheels.

I upscaled and interpolated the official video by @isro. https://t.co/d4XBbG9VXU pic.twitter.com/WBUwbD4Rmi

— Simeon Schmauß (@stim3on) August 31, 2023