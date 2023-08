NASA en DARPA stellen Lockheed Martin aan als hoofdaannemer voor de nucleaire raket ‘DRACO’

NASA en het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) hebben recent Lockheed Martin, gevestigd in Littleton, Colorado (VS), aangekondigd als de hoofdaannemer voor de bouw en het testen van NASA en DARPA’s nucleair aangedreven demonstratieraket ‘DRACO’. DRACO staat voor ‘Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations’. In 2027 wil NASA de DRACO in de ruimte gaan uittesten. Het nieuws over Lockheed Martin werd recent gemeld, medio 2022 werd al de toekomstige demonstratievlucht in 2027 van DRACO aangekondigd.