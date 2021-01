COOL-LAMPS I, een door studenten ontdekt gelensd sterrenstelsel in het vroege heelal

door

Studenten van de Universiteit van Chicago hebben met een door hen opgezet project dat COOL-LAMPS [ ] heet een sterrenstelsel ontdekt dat al 1,2 miljard jaar na de oerknal bestond, toen het heelal minder dan 10% van z’n huidige leeftijd had. Wat ze met COOL-LAMPS doen is bestaande databases van astronomische informatie afstruinen op zoek naar gelensde sterrenstelsels. Dat zijn sterrenstelsels die zich zeer ver van de aarde bevinden en waarvan het licht door een tussenliggend sterrenstelsel of cluster van sterrenstelsels wordt afgebogen en versterkt.

Het bestaan van COOL-LAMPS I, zoals het sterrenstelsel heet, is bevestigd door waarnemingen gedaan met de Magellan Telescopen in Chili en de Gemini North telescoop in Hawaï. De studenten hadden die bevestiging het liefst zelf willen doen, maar door de corona was dat helaas niet mogelijk. COOL-LAMPS I blijkt het helderste gelensde sterrenstelsel te zijn dat we kennen in die periode van het heelal. Hier het vakartikel over de ontdekking van COOL-LAMPS I.

Bron: Phys.org.