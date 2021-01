NASA’s maanraket laatste hotfire-test eindigt voortijdig, mogelijk geen lancering dit jaar

door

Het Space Launch System is de grote super heavy lift-raket van NASA die mensen naar de maan en Mars moet gaan brengen. NASA is gebrand op een testvlucht ‘Artemis 1’ nog dit jaar maar helaas gooit een mislukte grondtest van afgelopen weekend mogelijk roet in het eten. Deze zogeheten ‘hotfire’ statische brandtest was de laatste mijlpaal, in een reeks van acht, in de Green Run-testcampagne voor de SLS-hoofdrakettrap (Core-stage) die een jaar geleden begon.* De test werd uitgevoerd in NASA’s Stennis Space Center te Mississippi. Oorspronkelijk zou de Green Run-test van 16 januari j.l. acht minuten duren maar na zestig seconden in de run stopten de vier RS-25 motoren ermee. De hoofdrakettrap van het SLS is uitgerust met vier RS-25 (Aerojet Rocketdyne) motoren, en twee externe boosterraketten, afkomstig uit de Northrup Grumman fabriek. De rakettrap wordt gebouwd door Boeing.

NASA voerde een ‘hotfire’ grondtest uit op de hoofdrakettrap van het SLS, het viertal RS-25 motoren sloeg voortijdig af, al na zestig seconden, terwijl het de bedoeling was dat de motoren ruim acht minuten, in totaal 485 seconden, zouden draaien. De rakettrap ontstak om 23:27 NL’se tijd op 16 januari j.l. zijn motoren op de B-2-testopstelling van Stennis en na 45 seconden in de run kreeg mission control (uitzending NASA TV) een melding van een ‘MCF’ ofwel een ‘major component failure’. aangaande een van de vier motoren, het viertal stopte ermee 20 seconden na de melding. De oorzaak van de voortijdige uitschakeling was niet direct duidelijk en NASA meldde later dat meer informatie hierover nog wel enkele dagen op zich zou laten wachten. John Honeycutt, SLS-programmamanager bij NASA’s Marshall Space Flight Center beschreef de storing als een ‘kleine flits’ na ongeveer zestig seconden in de run rondom een thermische beschermingsdeken op motor nummer vier, dezelfde motor waar de MCF werd gerapporteerd.

Eerder die week meldde NASA dat de statische brandtest van het SLS minstens 250 seconden nodig had om de data te verzamelen die absoluut noodzakelijk is om vertrouwen in de machine te krijgen, een succesvolle test hoeft niet de volle 485 seconden te duren, aldus NASA. Jeff Zotti, programmadirecteur van Aerojet Rocketdyne voor de RS-25 zei hierover: “De belangrijkste elementen van de test zijn in de eerste paar minuten. Dan zullen de vier motoren één voor één ontsteken met tussenpozen van 120 milliseconden en vervolgens tot 109% van de nominale stuwkracht aandrijven. De motoren blijven 90 seconden op dat niveau en geven dan gas terug naar 95% om het passeren van de maximale dynamische druk, of Max Q, tijdens het opstijgen te simuleren. Na ongeveer een minuut zullen de motoren weer tot 109% gas geven. ” Dit pakket aan data, alsmede de data over het cardaniseren van de motoren is absoluut noodzakelijk maar nu met de vroegtijdige afbreking is het noch duidelijk of er een nieuwe grondtest volgt noch of de eerste testvlucht, Artemis-1-missie, nog dit jaar gelanceerd kan worden. “Ik denk dat het nog te vroeg is om hierover iets te zeggen,” stelde NASA-hoofd Jim Bridenstine toen hem gevraagd werd of een lancering dit jaar nog steeds haalbaar was gezien de ingekorte hotfire-test en verklaarde dat NASA het gewoon nog niet weet. NASA gaf verder geen verder e informatie omtrent de beslissing of er nog een hotfire-test nodig was en, zo ja, wanneer deze zou kunnen plaatsvinden. John Honeycutt, SLS programmamanager van het Goddard Space Flight Center. Honeycutt schatte dat het minimaal 21 tot 30 dagen zou duren om de motoren voor te bereiden op een nieuwe hotfire-test als er niets moest worden vervangen of gerepareerd.

Of er dus al dan niet nog een hotfire-test volgt is onduidelijk maar zodra groen licht gegeven wordt zal de rakettrap ergens in de komende weken naar het Kennedy Space Center worden verscheept om te worden geïntegreerd met twee vaste brandstof boosterraketten en de bovenste rakettrap, evenals het Orion-ruimteschip. Bij het Kennedy Space Center in Florida is men wel inmiddels begonnen aan de assemblage van de 15 segmenten van de boosterraketten, een proces waarbij, zo vereist de traditie, de boosters gewoonlijk binnen 12 maanden gelanceerd moeten worden. De Trump-regering heeft een tijdlijn opgesteld waarmee het Space Launch System zou moeten worden gebruikt om astronauten tegen 2024 terug naar de maan te krijgen, maar Joe Biden heeft zich niet gecommitteerd aan diezelfde tijdlijn. Er is nog steeds hoop op de lancering van Artemis 1, een onbemande testvlucht, tegen het einde van 2021. De ontwikkelingskosten voor de raket worden geraamd op $ 9,1 miljard, 30 procent meer dan de oorspronkelijk geschatte kosten. Bronnen; SpaceNews / NASA / GSFC

