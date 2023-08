DARPA lanceert LunA-10 om ontluikende cislunaire- en maaneconomie een commerciële boost te geven

door

DARPA, de R&D van het Pentagon, heeft het programma LunA-10 aangekondigd. LunA-10 moet een methodisch kader gaan scheppen dat nieuwe technologieconcepten definieert voor commerciële en wetenschappelijke activiteiten op en rond de maan. Geheel van wat ik ‘in de geest van Krafft Arnold Ehricke‘, beschouw, toch wel de ‘peetvader’ van de industrialisatie van de ruimte’, doet DARPA met LunA-10 een oproep aan de betrokken sectoren voor ontwerpideeën die gaan leiden tot economische, en industriële activiteiten bij de maan waarmee, zo tegen 2035, inkomsten kunnen worden gegenereerd. Krafft A. Ehricke schreef ooit treffend*: “Earth is not merely a spaceship, it is a member of the sun’s convoy traversing the vast ocean of our Milky Way Galaxy. Our companion worlds are underdeveloped, Earth is the only luxury passenger liner in a convoy of freighters loaded with resources. These resources are for us to use, after Earth has hatched us to the point where we have the intelligence and the means to gain partial independence from our planet.”

Zoals DARPA stelt in zijn verklaring, valt deze tijdlijn samen met de inspanningen van NASA om een permanente menselijke aanwezigheid op de maan te vestigen, een inspanning die ook gedaan wordt mede, met het oog op toekomstige bemande missies naar MARS. NASA’s (en ook deels ESA), Artemis-programma omvat een ruimtestation in een cislunaire baan, een buitenpost op de zuidpool van de maan en expedities over het maanoppervlak. Deze maanexploratieplannen van NASA, gecombineerd met de verwachte groei van commerciële maanondernemingen, zal een robuuste infrastructuur vereisen om dit te ondersteunen, vandaar LunA-10. Datacommunicatie en electriciteitsvoorzieningen zullen de belangrijkste aandachtspunten zijn van LunA-10. Eén voorbeeld genoemd zijn o.a. lasers, – ingezet als een draadloze krachtcentrale – deze lasers moeten draadloos elektriciteit kunnen uitzenden en tegelijkertijd een datastroom kunnen transporteren.

DARPA’s Dr. Michael Nayak stelt dat er de komende tien jaar een groot paradigmaverschuiving voor de maaneconomie aan zit te komen, en wil met LunA-10 sleuteltechnologieën voor geintegreerde maansystemen aandragen, en zo de ‘economische levendigheid op de maan katalyseren’. Nayak neemt als voorbeeld DARPA’s ARPA-net dat uiteindelijk zich uitbreidde tot het uitgestrekte internet. Samenvattingen van drie pagina’s voor LunA-10 moeten uiterlijk op 6 september 2023 worden ingediend, en indien geselecteerd wordt men uitgenodigd om vóór 25 september 2023 een witboek van tien pagina’s en een technische presentatie in te dienen. Definitef geselecteerden zullen door DARPA worden aangekondigd in de herfstbijeenkomst van het Lunar Surface Innovation Consortium (LSIC) in oktober 2023. En deze gelukkigen mogen hun project openbaren tijdens de voorjaarsbijeenkomst van LSIC in april 2024, en een eindrapport uitbrengen in juni 2024. Een informatief artikel over de maan en het mijnen van grondstoffen zie hier bij The Space Review of hier over enkele ruimtemijnbouw start-ups. Bronnen; DARPA, SAM.gov, ESA, NASA

*Bulletin of the Atomic Scientists, november 1971, Krafft A. Ehricke, ‘Extraterrestrial Imperative’.

