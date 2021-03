ESA werft nieuwe lichting astronauten en introduceert de ‘parastronauten’

door

Voor het eerst in elf jaar gaat ESA weer nieuwe astronauten rekruteren. De sollicitatieperiode gaat officieel op 31 maart a.s. van start. Er wordt gezocht naar zes carrière- en 20 reserve-astronauten. De selectieprocedure zal verdeeld zijn in zes fasen en duurt in totaal 18 maanden, in oktober 2022 moet de procedure zijn afgerond. Solliciteren kan tot en met 28 mei a.s. ESA’s directeur-generaal Jan Wörner die de wervingsactie inleidde met een persconferentie op 16 februari j.l. benadrukte in zijn woorden dat ‘diversiteit’ bij deze selectieronde een belangrijk thema is, en dat ESA gemengde teams bepleit. Ook start er een parastronautenprogramma, mensen met een fysieke beperking kunnen solliciteren voor reserve-astronaut. Dit programma heet het Parastronaut Feasibility Project en is een first in de wereld m.b.t. astronautselectieprogramma’s (meer over dit PFP in onderstaande paragrafen). David Parker, ESA’s directeur Human and Robotic Exploration stelt dat ook ‘reserve-astronauten’ een noviteit is binnen ESA. Parker: “De reserve-astronauten zullen op dezelfde manier opereren als reserve-soldaten van het leger – ze worden alleen gebeld als een specifieke missie of project dit vereist. De geselecteerde reservisten blijven in dienst bij hun huidige werkgever, maar kunnen later door ESA ingehuurd worden op basis van een tijdelijk contract dat aan de missie is gekoppeld.”

Selectie, diversiteit als aandachtspunt, parastronauten

Een belangrijk aandachtspunt voor ESA is het diversifiëren van het personeelsbestand van astronauten. Jan Wörner stelde bij de inleiding: “Diversiteit is geen last voor ons. Diversiteit is voor ons een troef. We zouden vrouwen echt aanmoedigen om te solliciteren, omdat het erg interessant en ondersteunend is, als we gemengde teams hebben met mensen met verschillende achtergronden, met verschillende geslachten.” Wörner verwelkomde ook sollicitanten ongeacht seksuele geaardheid, etniciteit en geloof, en benadrukte: “Dankzij een sterk mandaat van ESA-lidstaten bij Space19 +, onze Ministerraad in 2019, neemt Europa een centrale plaats in wat betreft ruimte-exploratie. Om verder te gaan dan ooit tevoren, moeten we breder kijken dan ooit tevoren.”

Sinds de oprichting in 1975 heeft ESA slechts twee vrouwelijke astronauten gehad: Claudie Haignere en Samantha Cristoforetti. Van de 560 mensen die ooit naar de ruimte zijn gegaan, waren er slechts 65 vrouwen en 51 daarvan waren Amerikaans. Ander nieuws was dat ESA ook astronauten met een lichamelijke beperking als reserve-astronaut, dan ‘parastronauten’ genoemd, gaat selecteren. Kandidaten met bijvoorbeeld verschil in beenlengte of met een kleine gestalte (<130 cm) komen in aanmerking voor het nieuwe parastronautenprogramma van ESA.* Dit programma heet het Parastronaut Feasibility Project en is een first in de wereld m.b.t. astronautselectieprogramma’s. ESA heeft voor dit project advies ingewonnen bij o.a. het Internationaal Paralymisch Comité. Verder zullen mogelijk ook enkele van de geselecteerde kandidaten uit lidstaten die nog geen staatsburger in de ruimte hebben gehad komen zoals: Estland, Finland, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en Portugal.

Eisen

Om in aanmerking te komen voor astronaut van ESA hebben kandidaten een masterdiploma in geneeskunde, natuurwetenschappen, engineering, wiskunde of informatica nodig. Een masterdiploma als experimentele testpiloot of testingenieur wordt ook geaccepteerd. Het is nodig om in het bezit te zijn van een Ph.D, of tweede masterdiploma maar kan een pré zijn. Kandidaten moeten ten minste drie jaar postdoctorale beroepservaring hebben, vloeiend Engels spreken en een goede kennis van een tweede taal hebben. En uiteraard volgt er ook een strenge medische keuring.



De laatste keer dat ESA in 2008-2009 nieuwe astronauten werfde, solliciteerden er zo’n 8000 mensen. De takenlijst van de astronauten is zwaar en veeleisend, het omvat o.a. deelname aan simulaties in microzwaartekracht, vluchtoperaties, intensieve fysieke training, werken met een intercultureel en interdisciplinair team (dus solide communicatieve vaardigheden zijn zeker in orde), evenals veel reizen, onregelmatige uren en afwezigheid. Jennifer Ngo-Anh, ESA-manager bij Robotic and Human Exploration voegde eraan toe dat de kandidaten, naast al deze inspanningen, ook bereid moeten zijn om als proefpersonen deel te nemen aan (bio)wetenschappelijke experimenten. En verder moeten ze uiteraard ook inspirerende ruimtevaart-ambassadeurs zijnen met passie hun kennis kunnen delen met het grote publiek. Aan de slag!

De astronauten die in dit aanvraagproces zijn geselecteerd, zullen waarschijnlijk pas in 2025 of later in een baan om de aarde vliegen en hebben eerst een uitgebreide training nodig. Zodra de nieuwe lichting van carrière- en reserve-astronauten klaargestoomd is, zullen hun eerste missies naar het ISS zijn, gevolgd door mogelijke kansen om naar de maan te gaan. Tim Peake, de eerste Britse ESA-astronaut, zei toen hij astronaut werd: “ Het is een lange weg te gaan, maar het is een ongelooflijke ervaring, een levensveranderende reis.” Bronnen: ESA,

