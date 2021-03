Sterrenkundige Amina Helmi ontvangt Lodewijk Woltjer Lecture award

door

De Lodewijk Woltjer Lecture award 2021 is toegekend aan de Nederlandse astronoom prof. dr. Amina Helmi (Rijksuniversiteit Groningen). Deze prijs wordt door de European Astronomical Society (EAS) uitgereikt aan wetenschappers die een uitzonderlijke prestatie op hun vakgebied hebben geleverd. De prijs houdt in dat Amina Helmi de Woltjer-lezing tijdens de jaarlijkse EAS-conferentie mag houden, die dit jaar van 28 juni t/m 2 juli opnieuw virtueel in Leiden plaatsvindt. Ook ontvangt zij een medaille.

Sterrenkundige archeologie

Amina Helmi mag de lezing, die vernoemd is naar de befaamde Nederlandse astronoom Lodewijk Woltjer (1930-2019), houden vanwege haar uitzonderlijke carrière in de sterrenkunde, in het bijzonder op het gebied van galactische archeologie: de reconstructie van de geschiedenis van sterrenstelsels aan de hand van de huidige posities, bewegingen en samenstelling van sterren. Als sterrenkundig archeoloog zoekt ze naar overblijfselen van oude sterrenstelsels om aan de hand hiervan de evolutie van onze Melkweg te reconstrueren.

Helmi is hoogleraar Dynamica, structuur en vorming van de Melkweg aan het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, en adjunct-directeur van NOVA, de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie. In 2019 ontving ze de NWO-Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

European Astronomical Society

De EAS, die de Lodewijk Woltjer Lecture in 2010 in het leven riep als eerbetoon aan Lodewijk Woltjer, promoot de astronomie in Europa en bevordert de samenwerking tussen Europese onderzoeksinstituten op dit gebied.

Lodewijk Woltjer

De sterrenkundige Lodewijk Woltjer studeerde aan de Universiteit Leiden onder de beroemde sterrenkundige Jan Oort. Hij was de langstzittende directeur van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO), van 1975-1987. Onder zijn leiderschap brak er een nieuw tijdperk voor de ESO aan waarin grote sprongen werden gemaakt in de ontwikkeling van geavanceerde technologie voor (optische) telescopen, zoals voor ESO’s Very Large Telescope (VLT). In 1994 en 1997 was Woltjer president van de International Astronomical Union (IAU). Bron: Astronomie.nl.