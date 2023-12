Alexei Starobinsky – één van de bedenkers van de inflatietheorie – is overleden

door

Op 21 december is Alexei Starobinsky (1948-2023) op 75-jarige leeftijd overleden, de Russische natuurkundige en kosmoloog, die samen met de Amerikaan Alan Guth en zijn landgenoot Andrei Linde bedenker was van de inflatietheorie. In 2014 ontvingen zij alle drie de prestigieuze Kavli prijs voor hun pionierswerk op het gebied van de kosmische inflatietheorie, die theorie die stelt dat er vlak na de oerknal een zeer korte periode was waarin het heelal door een exponentiële expansie een biljoen keer sneller groeide dan de snelheid van het licht. Starobinsky was een student geweest van de beroemde natuurkundige Jakov Borisovitsj Zeldovitsj. In 1979 kwam hij met de theorie van de kosmische inflatie, waar hij diverse problemen waar de toenmalige heelalmodellen mee worstelden kon verklaren, te weten het horizonprobleem, het monopoolprobleem en het vlakheidsprobleem. Hier z’n oorspronkelijke artikel, dat op 5 december 1979 verscheen in het Russische tijdschrift Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики (ЖЭТФ), op z’n Engels het Journal of Experimental and Theoretical Physics (JETP):

Buiten Rusland werd dat tijdschrift bijna door niemand gelezen en daarom bleef Starobinsky’s theorie enkele jaren onder de radar. In 1981 kwamen onafhankelijk van Starobinsky Alan Guth en Andrei Linde ieder met een eigen kosmische inflatietheorie en pas daarna werd duidelijk dat ze alle drie hetzelfde hadden geopperd, zij het met verschillen. In februari 2022 ondertekende hij een brief van Russische wetenschappers, waarin ze de oorlog van Rusland tegen Oekraïne veroordeelden. Bron: In the Dark.

