Livestream Starship SN11 lancering vanaf Boca Chica [update]

door

Vandaag, de 30ste maart, is de lancering gepland van SpaceX’ Starship SN11. Het tijdstip van lancering is, onder voorbehoud, om 15:00 NL’se tijd (i.i.g. tussen 15:00 en 00:00 uur). [update; SN11 is om 15:00 gelanceerd. ‘SN11 has experienced an anomaly during the landing sequence’ luidde het kort na de testvlucht van het Starship op de site NSF. De raket was lastig te volgen, de weersomstandigheden waren ongunstig, er was een dichte mist rondom het lanceercomplex en het waaide stevig. Na ruim 4 minuten in de vlucht ging de stream van SpaceX en NSF op zwart. Vervolgens verscheen bovenstaand berichtje. Er zou mogelijk sprake zijn van een ‘FTS’ flight termination system. Voor een raket uit koers kan dit FTS worden ingeschakeld, waarbij bv het zichzelf vernietigt of alle brandstof laat verbranden.] De lancering vindt plaats op het SpaceX complex te Boca Chica, Cameron County, Texas. Dit prototype Starship zal de vierde high-altitude testvlucht op rij maken. SpaceX stelt zich met de SN11 ten doel om 10 km hoogte bereiken. Net als bij de vorige testvluchten zal ook de SN11 aangedreven worden door drie Raptor-motoren. Deze raketmotoren worden achtereenvolgens uitgeschakeld voordat het voertuig het hoogste punt van de vlucht bereikt, bij deze dus 10 km. Na heroriëntatie op het hoogste punt in de vlucht moet een gecontroleerde aerodynamische afdaling met bodyflaps plaatsvinden. De afdaling, wordt gedaan m.b.v. de onafhankelijke beweging van twee voorste en twee achterste bodyflaps, welke alle vier worden bediend door een boordcomputer om de houding van Starship tijdens de vlucht te regelen en een nauwkeurige landing op de beoogde locatie mogelijk te maken. De Raptor-motoren van de SN11 ontsteken opnieuw zodra het voertuig een landing-flip-manoeuvre uitvoert onmiddellijk voor de landing op het landingsplatform.



Een gecontroleerde aerodynamische afdaling met bodyflaps is van cruciaal belang voor het landen van een ruimteschip op bestemmingen in het zonnestelsel waar geen geprepareerde oppervlakken of landingsbanen bestaan, en om terug te keren naar de aarde. Het was bij de SN9 dit laatste deel van de testvlucht dat mis ging, een Raptor-motor raakte los, de landing-flipmanoeuvre ging verkeerd, waardoor SN9 zijwaarts binnenkwam en hard de grond raakte. Gelukkig was er vervolgens geen schade aan de SN10, of aan de Tank Farm, en kon de lancering van de SN10 doorgaan. Het Starship, bedoeld voor maan- en Marsreizen is zowel een rakettrap als een bemannings- en vrachtschip, en zal ook moeten lanceren vanaf de maan of Mars. De eerste trap, Super Heavy, is in ontwikkeling en is nog niet getest. De webcast van SpaceX zal slechts enkele minuten voor de lancering van start gaan.*



Starbase

Elon Musk liet in een tweet van 2 maart j.l. weten een heuse ‘Sterrenstad’ op te willen richten rondom de lanceerbasis c.q. het productiecomplex in Boca Chica. Musk twitterde; ‘Creating the city of Starbase, Texas … From there to Mars, and then the Stars.’ Het dorp Boca Chica, in de provincie Cameron County te Texas ligt nabij de lanceerplaats van de Starships. Volgens Cameron County Judge (districtsrechter) Eddie Trevino Jr., kwam de tweet een paar dagen nadat SpaceX contact met hem opnam betreffende het idee om het dorp Boca Chica op te nemen in het SpaceX’s Starship-productiecomplex, het geheel gaat ‘Starbase’ heten. Het dorp, op een steenworp afstand van het strand van Boca Chica, waar voorheen veel gepensioneerden woonden, is nu de thuisbasis van voornamelijk SpaceX-medewerkers. De provincie heeft op 2 maart een korte verklaring afgegeven waarin Trevino wordt geciteerd: “Als SpaceX en Elon Musk deze weg willen bewandelen, moeten ze zich houden aan alle statuten van de staat. Cameron County zal alle toepasselijke verzoekschriften behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.” Bronnen: SpaceX/GovTech/NasaSpaceFlight

*https://www.spacex.com/vehicles/starship/