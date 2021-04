Messier 99, astrobiecht…

door

Vergeef mij, Mark….want ik heb (wellicht) gezondigd!!!…….Ziet U, het is eind winter/begin lente, er waait een koude maar toch ook weer niet zo wreedkoude superschone noordoosten wind en ook al is die rottige zomertijd toch weer ingegaan, dan nog is het nog steeds vroeg genoeg donker. Verder zijn de hemelluchten nu echt nog nooit zo schoon en helder geweest en als iedereen de “spuit der spuiten” in zijn mik heeft gekregen en weer massaal met het vliegtuig naar “Verweggistan” kan, mag en gefladderd gaat worden…..dan is het feest der glorieuze hemelhelderheid ook weer definitief voorbij….en daar….

krijg ik zolangzamerhand toch ech wel hele vette “fotononjeuk” van, want ik sta nu alweer een…mopper de mopper…dikke twee maanden met mijn hele teletoeter-circus triest voor de deur aan te “astroklooien”, op een klein strookje eigen (als ik een kaart uit 1780 moet geloven, tenminste) stoep, pal onder een lokale f…ing lantaarnpaal en ook nog eens met één stafiefpoot op de openbare weg….Dank aan al die lankmoedige en zo nu en dan zelfs vriendelijk zwaaiende “Ooms en Tantes agent!!!…

Ok…gelukkig heb ik deze afgelopen twee ranzige avondklokmaanden dan wel weer mogen constateren dat de weergoden blijkbaar ook zitting hebben genomen in het OMT en dat deze “goede lieden”, door steeds maar weer de kraakhelderste nachten precies te laten plaatsvallen zo rond volle maan, er voor gezorgd hebben dat de speciale IC afdeling voor gefrusteerde vrije veld astrofotografen de toeloop nog enigszins hebben kunnen behappen.

Maarre….ach en wee…..vorige week heeft de “besmetting” dan toch eindelijk weten toe te slaan, met dank aan een zich al vroeg in de middag aankondigende supernacht met de Maan nog in vroege sikkelfase….oeps. Ofwel…daar was ie dan weer, dat diepjeukende verlangen om te willen/moeten toegeven aan die ozo verleidelijk-wulpse roep der helderen biesbos sterrenhemel….eh…”Houston, we have (had) a problem”….want…eh…hoe gaan we dat eens “oplossen”???……

Hmmm….tijdmanipulatie misschien??? Voor tienen op de waarneemplek….en dan terugreizen in de tijd op om toch maar weer ook voor tienen “braaf achter de avondklok-geraniums te zitten”??!! Of……en hier is ie weer…..de diepgewortelde “Trekkie” in mij ….(en voor de “cultuurbarbaren” die dat nog niet weten…een “Trekkie” is iemand die wezenloos fan is van de SF-serie “Startrek”)….. effe een appie doen met “Starfleet headquarters” of ze mij wellicht met mijn hele astrofotocircus ongezien naar mijn top secret waarneemplek in “The neutral zone” willen teleporteren en weer terug??

Maar helaas is Starfleet, zoals ik dat al wel een beetje verwachtte, zo braaf en rechtschapen dat zij niet wenste te participeren in rechtstaat ondermijnende activiteiten, hoe onschuldig nerdy wetenschappelijk dan ook. En dus……omdat de “vrijeveld-jeuk” bijkans niet meer te harden was, ten einde raad, via een “subspace channel” een telefoontje gepleegd met mijn alltime favo boeven van het Startrek-universum….zijnde de ruige woestwilde Klingons….kapla!!!!

Of zij toevallig nog ergens op een stoffige winkelplank op “Kronos” (de Klingon homeworld) een kekke tweedehands “jaune cedrat CCD 250” hadden rondslingeren?? Oh…enne.. “CCD 250” staat dan voor “Citroën Cloaking Device” voor een AZU 250 kleurtje citroentjesgeel met hier en daar een spatje “pantina-roest”. De Klingons waren en zijn de ultieme experts als het gaat om het onzichtbaar maken van hun ruimte c.q. oorlogstuig en toen de diplomatieke relatie’s met Starfleet nog niet echt geweldig waren, hebben zij dit middel dan ook vele malen ingezet om het Captain kirk en zijn maatjes van het starship Enterprise behoorlijk lastig te maken door hen te pas en te onpas geheel onverwacht in de nek te vallen…..

Een, me dunkt, er handig accessoire voor een fanatiek vrije veld astrofotograaf voor wie de “jeuk” niet meer te hoegen is en die dus graag ongezien en derhalve vooral zonder “gezeik” even naar het vrije veld wil om een plaatje te schieten onder omstandigheden die hij waarschijnlijk nooit meer zal meemaken!!!….Oh…enne…laat ik meteen even heel duidelijk zijn….hoe uitzonderlijk mooi die “covid 19 sterrenhemel” ook moge wezen…..en “ook al hep elk nadeel ook so sijn foordeel”… doe mij toch maar “die oude situatie”, hoor!!!

Maar goed…..tot mijn grote genoegen bleek dat een welwillende lokale “Klingon kijkshop” nog een goede gebruikte CCD occasie had liggen “van een oud vrouwtje geweest met weing lichtjaren op de teller en ook nog eens voor een zacht prijsje”, wat wil ik nog meer.

Het verschuldigde bedrag in “galacto’s” (de opvolger van de Euro!) overgemaakt via mijn “supernova credit card” en zowaar de volgend dag een heuse Klingon cargo and battle cruiser voor de deur met “een pakketje met onzichtbaarmakende inhoud”…oh yeah!!

Diezelfde middag nog het hele zwikkie in het brave besteleendje gemonteerd…enne…trust me, als je ooit met een IKEA-handleiding heb zitten worstelen dan is een handleiding in Klingon echt een makkie. Bij het vallen van de avond het hele astrofotocircus achter in la plus belle voiture geslingerd en vervolgens zachtzoevend en onzichtbaar in “klingon cloaking mode” naar mijn oude vertrouwde waarneemstekkie gesjeesd.

En…..ach……het was in pre-covid-tijd al een heerlijk stille en puur natuurlijke beleving…maar onder deze bijzondere omstandigheden is het “één en alleen met de kosmos gevoel” aldaar echt helemaal overweldigend!!

Daar de hemel in de eind winter/begin lente maanden gedomineerd wordt door melkwegstelsels stond er uiteraard leuk Melkwegstelseltje op het menu. Die veelheid aan melkwegstelsels zijn vooral te vinden in de typische lente sterrenbeelden Leo, Coma Berenices, Virgo en ook nog een restantje in het zuidelijk gedeelte van de Grote Beer.

Deze sterrenbeelden zijn werkelijk bezaaid met hele leuke en helder genoeg zijnde Messierlijst melkwegstelsels enne….na enig thuis op de bank wik en weegwerk heb ik deze keer mijn keuze laten vallen op Messier 99, een zogenaamde face on, grand design spiraalnevel op 60 miljoen lichtjaar afstand te vinden in het sterrenbeeld Coma Berenices. M99 is een melkwegstelsel die we “van bovenaf” kunnen bekijken, waarbij het prachtige spiraalpatroon in al haar glorie te bewonderen valt. M99 wordt ook welleens de “draaikolknevel van Coma Berenices” genoemd en daarmee wordt verwezen naar haar sprekende gelijkenis op het beroemde face on Melkwegstelsel Messier 51, de “Draaikolknevel” te vinden in het sterrenbeeld “Jachthonden” vlak onder de staart van de Grote Beer.

De gelijkenis tussen die twee gaat best wel heel goed op omdat ook M99, welliswaar half zo groot als M51, ook een zogenaamd “interactief melkwegstelsel” is……te zien aan de aanwezigheid van een licht vervormde als het ware uit elkaar getrokken spiraalarm veroorzaakt door een (bijna) botsing met een ander melkwegstelsel. De “boosdoener” bij M99 lijkt naar alle waarschijnlijkheid het naburige melkwegstelsel M98 te zijn. Behalve die misvormde spiraalarm heeft M99 nog een “dingetje” overgehouden aan dat schampschot met M98 en dat is het feit dat ie als het ware een soort van “katapult zwieper” lijkt te hebben gehad omdat M99 een zogenaamde “eigen lokale snelheid” heeft van meer dan 2000 km/sec en dat is één van de hoogst gemeten eigen snelheden. Onze “eigen” melkweg bijvoorbeeld sukkelt als “captain Juul Slow” met iets van 200 km/sec door de wereldruimte.

De getoonde opname is een stack van 5 subjes van elk 6 minuten gemaakt onder perfecte omstandigheden met de 20cmF6 Newton en de Canon 1000D gemonteerd op de onvolprezen (zwarte) EQ6 welke “in toom werd gehouden” door die even onvolprezen Lacerta Mgen stand alone autoguider…..zucht, wat een heerlijk illegale droomnacht

en toen…….

werd ik wakker en bleek dit hele neergepende avontuur slechts een hele fijne droom te zijn geweest en blijken alleen mijn brave gehoorzame rechtschapen “thuis onder de lantaarnpaal-waarneemsessie’s” de enige echte harde realiteit te zijn…..of….toch niet..hihi???

U zijt allen wederom van harte gegroet