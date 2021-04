Ewine van Dishoeck ontvangt ERC Advanced Grant voor onderzoek naar chemie bij nieuwe werelden

door

De Leidse hoogleraar Moleculaire Astrofysica Ewine van Dishoeck heeft een Advanced Grant gekregen van de Europese Onderzoeksraad (ERC). Ze ontvangt een bedrag van 2,3 miljoen euro aan onderzoeksgeld voor het programma MOLDISK. Binnen dit programma wil Van Dishoeck de chemie en de natuurkunde verbinden in de planeetvormende schijven rond andere sterren dan de zon.

Met de later dit jaar te lanceren James Webb Space Telescope wil Van Dishoeck met haar groep de binnenste delen van de schijven bestuderen op infrarood-golflengten. Webb zal de gas- en ijsdeeltjes in deze regio’s met grote nauwkeurigheid kunnen waarnemen en de ingrediënten voor de atmosferen van nieuwe planeten kunnen bepalen.

Van Dishoeck was als Europese co-PI van een van de instrumenten op Webb, MIRI, nauw betrokken bij de ontwikkeling en bouw van de nieuwe ruimtetelescoop en krijgt daarom gegarandeerde waarneemtijd. Zij heeft ook al extra tijd toegekend gekregen op de telescoop tijdens de eerste open waarneemronde die medio 2022 van start gaat. Van Dishoeck: “Na de bouw van MIRI zo’n 15-20 jaar geleden staan we nu te popelen om de eerste gegevens te analyseren. Deze grant had niet op een beter moment kunnen komen.”

Van Dishoeck verricht pionerend werk op het gebied van de astrochemie met waarnemingen, theorie en laboratoriumwerk. Ze heeft belangrijke bijdragen geleverd aan een beter begrip van de chemie van interstellaire wolken en de vorming van sterren en planeten. Van Dishoeck is sinds 2007 wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA).

De astrofysicus heeft vele prijzen gewonnen, waaronder de Spinozapremie in 2000, de Albert Einstein World Award of Science in 2015 en de Kavli-prijs in 2018, die ook wel bekend staat als de Nobelprijs voor de sterrenkunde. Het is de tweede keer dat Van Dishoeck een ERC Advanced Grant krijgt toegekend. In 2011 werd haar onderzoeksproject ‘Astrochemistry and the Origin of Planetary Systems‘ door de ERC gehonoreerd met een bedrag van 2,5 miljoen euro.

De ERC verdeelt een bedrag van in totaal 507 miljoen euro onder 209 vooraanstaande Europese wetenschappers. De competitie binnen het ERC-programma is hoog. Van alle ingediende voorstellen is slechts 8% gehonoreerd. Nederland staan dit jaar op de vierde plek met in totaal 17 toegekende ERC-grants. Het aandeel vrouwelijke onderzoekers in dit programma nam licht toe: 23% van de toegekende onderzoeksbeurzen is dit jaar voor vrouwelijk toptalent. Bron: Astronomie.nl.