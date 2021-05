SpaceX’ SN15 voltooit succesvolle testvlucht mét geslaagde landing

door

Ah, sorry mensen, verbouwing enzo en livestream gemist… Maar SpaceX heeft gisteren 5 mei om 06:24 PM of 6 mei om 00:24 NL’se tijd een succesvolle suborbitale vlucht met de SN15 uitgevoerd. Sinds 8 april stond het vehikel al klaar op de lanceerplaats van Boca Chica, Cameron County, in het zuiden van Texas. De SN15 is een sterk verbeterd Starship-prototype, met ‘honderden ontwerpverbeteringen in structuren, avionica/software & engine,’ zo stelde Musk eind vorige maand via Twitter. En nadat de vorige vier SN-Starships allen een geslaagde vlucht maakten maar bij de landing of net erna explodeerden was het extra goed om te zien dat ook de landing lukte. De vlucht werd uitgevoerd onder enigszins mistige weersomstandigheden en duurde in totaal 6 minuten en acht seconden. En net als de vier andere prototypen Starships die naar een hoogte van 10 km vlogen de afgelopen maanden bezit het SN15-prototype drie Raptor-motoren. Deze motoren worden tijdens de vlucht achtereenvolgend uitgeschakeld voordat het voertuig het hoogste punt van de vlucht bereikt, zo rond de 10 km. Na heroriëntatie op het hoogste punt in de vlucht moet een gecontroleerde äerodynamische afdaling met bodyflapsgebeuren. De afdaling, wordt gedaan m.b.v. de onafhankelijke beweging van twee voorste en twee achterste bodyflaps, welke alle vier worden bediend door een boordcomputer om de houding van Starship tijdens de vlucht te regelen en een nauwkeurige landing op de beoogde locatie mogelijk te maken. De Raptors ontsteken opnieuw zodra het voertuig een landing-flip-manoeuvre uitvoert onmiddellijk voor de landing op het landingsplatform. Op 30 maart lanceerde Space de SN11 (deze explodeerde al voor de landing en brokstukken vlogen overal), op 3 maart de SN10, een maand ervoor op 3 februari j.l. de SN9 en op 9 december 2020 de SN8. SpaceX ontwikkelt Starship om mensen en vracht naar de maan, Mars en andere verre locaties te brengen. Het transportsysteem bestaat uit twee elementen, die beide zijn ontworpen om volledig herbruikbaar te zijn: een 50 meter hoog Starship en een eerste trap de ‘Super Heavy’. De combinatie zal voor deep-space missies worden aangedreven door next-generation Raptor-motoren – zes voor het Starship en 30 voor de Super Heavy booster. Bronnen: SpaceX, Universe Today, Space.com