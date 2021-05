De finale van de Willie Wortel Wedstrijd is gaande – stem op je favoriet!

door

De finale van de Willie Wortel Wedstrijd is deze week in volle gang! Afgelopen weken draaide het in die wedstrijd om Mars, de Rode Planeet, waar ze in de jaren twintig al mensen naar toe willen sturen:

Expeditie Mars

Steeds meer mensen geloven dat een leven op Mars niet lang meer op zich laat wachten. Om dat mogelijk te maken zijn er nog een heleboel uitdagingen op te lossen. Weet jij eigenlijk hoe het zit met water, zuurstof, eten, onderdak en kleding op deze rode knikker? En hoe zou ons leven eruitzien op deze planeet? Kan je er bijvoorbeeld zomaar voetballen, een huisdier houden, lekker buiten chillen met je vrienden of je makkelijk verplaatsen van A naar B? Wat zou er nodig zijn om dat of meer allemaal mogelijk te maken?

En dus was de vraag: Wie bedenkt de origineelste, handigste én bruikbaarste oplossing om een aangenaam leven op Mars een stukje dichterbij te brengen? De afgelopen weken hebben ongeveer 1000 leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs zich daaraan gewaagd. Daarvan zijn na de beoordeling door een jury nog maar tien finalisten overgebleven, waarvan iedereen tot en met donderdag a.s. een stem op een favoriet kan uitbrengen en wel hier.

Bron: TechnoLab.