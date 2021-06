Kevin van Dijk uit Nijmegen wint 14e Nederlandse Sterrenkunde Olympiade

door

Kevin van Dijk van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen is de winnaar van de veertiende Nederlandse Sterrenkunde Olympiade. Op de tweede en derde plek eindigden Liselot Prins (Cygnus Gymnasium Amsterdam) en Janna van Assen (ook Stedelijk Gymnasium Nijmegen).

De Nederlandse Sterrenkunde Olympiade is een wedstrijd voor middelbare scholieren in de bovenbouw die zijn geïnteresseerd in natuur- en sterrenkunde. De olympiade wordt jaarlijks georganiseerd door een van de NOVA-instituten en dit jaar viel de eer te beurt aan de Sterrewacht Leiden. Om mee te mogen doen, moesten deelnemers online opgaven oplossen, waarin hun kennis en inzicht in de sterrenkunde werden getest. De tien beste kandidaten werden uitgenodigd om in Leiden aan de eindronde deel te nemen.

Op 9, 10 en 11 juni kregen de tien geselecteerde kandidaten masterclasses over verschillende astronomische onderwerpen. De lezingen werden gegeven door Vincent Icke, Henk Hoekstra, Anthony Brown, Frans Snik, Ewine van Dishoeck, Huib-Jan van Langevelde en Koen Kuijken. Tijdens de eindronde moesten de kandidaten vragen beantwoorden over deze lezingen, variërend van zwarte gaten en exoplaneten tot gebogen licht.

“De kandidaten kwamen uit het hele land,” vertelt Harold Linnartz van de Sterrewacht Leiden, “Uit Landgraaf, Appingedam, Almelo, Marknesse en Voorburg, maar ook uit de grote steden. Het was best spannend ook. Afgelopen jaar kon de olympiade door de coronacrisis niet doorgaan en nu hoorden we bij de eersten die weer een (coronaveilige) activiteit op locatie mochten organiseren.”

Het niveau van de geselecteerde kandidaten was hoog; de vragen uit de voorronde (zie sterrenkunde-olympiade.nl) werden gemiddeld met een 8 of hoger beantwoord. Ook de pittige vragen in de eindronde werden voor het grootste deel tot tevredenheid van de docenten opgelost.

Naast de masterclasses waren er ook sociale activiteiten. Zo werd er op donderdag gezamenlijk naar de gedeeltelijke zonsverduistering gekeken, kregen de kandidaten een rondvaart over de Leidse grachten en maakten ze een wandeling langs de Leidse muurgedichten.

De winnaar van de 14e NSO kreeg een Celestron NexStar 5SE telescoop, de nummers twee en drie wonnen een Celestron Astro Fi telescoop. Bron: Astronomie.nl.