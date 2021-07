Sterrenkundigen en medici Radboud helpen coronazorg in Namibië

door

De Radboud Universiteit en het Radboudumc sturen vier beademingsapparaten naar het door covid-19 zwaar getroffen Namibië. Het land zit midden in de derde golf van de coronapandemie terwijl de besmettingscijfers blijven toenemen. Sterrenkundigen van de Radboud Universiteit werken al enkele jaren nauw samen met collega’s van de University of Namibia (UNAM) samen om de Africa Millimeter Telescope (AMT) te bouwen op de Gamsberg. Zij trekken zich het lot van Namibië zeer aan. Samen met het RadboudUMC zijn ze een actie gestart om medische apparatuur naar Namibië te sturen in de strijd tegen corona.

Prof. Kenneth Matengu, vice-rector van de UNAM vertelde het team dat er in twee weken tijd elf stafleden en vijf studenten van de universiteit zijn overleden. De situatie in de rest van het land is niet beter.

“Wij kunnen niet aan de zijlijn toezien hoe het virus daar ongecontroleerd huishoudt. We moeten iets doen!” aldus dr. Marc Klein Wolt, Managing Director van de AMT.

Het Radboud-team van astronomen en medici heeft de handen ineengeslagen om te inventariseren welke hulp nu in Namibië nodig is en welke expertise de partners kunnen inzetten. Daarover is uitvoerig overleg geweest met de Namibische ambassade in Brussel, en de Namibische honorair consul in Nederland.

Het Radboudumc heeft aangeboden vier beademingsapparaten beschikbaar te stellen voor donatie aan de UNAM. Op woensdag 7 juli gaat de apparatuur op weg naar het Katutura Hospital in Windhoek, waarmee de UNAM nauwe banden heeft. Ook na deze actie blijft er overleg met de UNAM, Namibische diplomatieke vertegenwoordiging in Europa en het Radboud-team om doorlopend te inventariseren welke hulp nodig is en hoe de sterrenkundigen en medici hieraan kunnen bijdragen.

Bijdragen aan dit project?

Prof. Heino Falcke, mede-grondlegger van de Event Horizon Telescope en de AMT: “De voorbereidingen van een wetenschappelijk experiment gaat nooit alleen om instrumenten, maar ook om mensen, de connecties en partnerschappen. In een situatie als deze is het onmogelijk om niets te doen en toe te kijken. Er is een tijd om wetenschap te bedrijven, en een tijd om elkaar te helpen zo veel mogelijk levens te redden. Dit is duidelijk de tijd om te helpen”.

Iedereen die de Radboud Universiteit en het Radboudumc wil steunen om corona de wereld uit te helpen, kan via het Radboudfonds geld doneren voor onderzoek naar het coronavirus, en om middelen aan te schaffen om Namibië door de pandemie te helpen.

Africa Millimeter Telescope

De Radboud Universiteit en University of Namibia werken sinds 2015 samen aan de bouw van een radiotelescoop op de Gamsberg in Namibië: de Africa Millimeter Telescope. De telescoop wordt een toevoeging aan het netwerk van de Event Horizon Telescope, waarmee in 2019 de eerste foto van een zwart gat gemaakt werd. De radiotelescoop zal naar verwachting rond 2025 in gebruik worden genomen.

Sociale Impact

Het AMT-project richt zich op baanbrekende wetenschap en heeft daarnaast als doel om de maatschappelijke en economische impact die de komst van de radiotelescoop in Namibië zal hebben te versterken. Zo wil het project kinderen in het land inspireren door ze via een mobiel planetarium kennis te laten maken met wetenschap, de Aarde en het heelal. Om dit programma te realiseren heeft het Radboudfonds eerder al een crowdfundingactie opgezet. Bron: Astronomie.nl.