In de nacht van donderdag op vrijdag werd de hemel versierd met vallende sterren, de zogenaamde Perseïden. Deze ontstaan doordat de aarde met een snelheid van zo’n 30 kilometer per seconde tegen kleine (stof)deeltjes aan botst. In dit geval zijn de stofdeeltjes afkomstig van de komeet Swift-Tuttle. De dinsdag ervoor werd ik gebeld door RTV Drenthe om hierover wat vragen te beantwoorden. Uiteraard stemde ik in. Vlak daarna begon het mij te dagen dat het hier een live uitzending betrof. Mijn vermoeden werd bevestigd met de woorden: ‘zodra de muziek ophoudt ben je live.‘ (De betreffende uitzending, vanaf 14 minuten 23 seconden.)

En dus vertelde ik wat ik wist over de meteorenregen. Over de oorsprong van de vallende sterren en hoe prachtig dit verschijnsel wel niet is. Natuurlijk zou ik zelf de komende dagen ook gaan kijken. Ik voegde er zelfs aan toe dat ik foto’s ging maken, want dit is werkelijk een prachtig fenomeen. Bijgevolg ben ik dan ook maar daadwerkelijk op pad gegaan om de sporen van verbrande stofdeeltjes waar te nemen en op de foto te zetten. Eerlijk is eerlijk, de Perseïden zijn een prachtig fenomeen.

Samen met fotograaf Karin Rozeboom vonden we een prachtige open plek in de bossen bij Echten. Camera, statief, kleedje, drinken, snacks, muggenspray, we waren overal op voorbereid. Behalve op het wolkendek en de lichte regen die er uit kwam vallen. Geen vallende sterren, geen meteoren, noch meteoroïden. Maar wat is eigenlijk het verschil? Zelfs deze sterrenkundige worstelt nog wel eens met deze termen. Dus heb ik het uitgezocht.

Een meteoor is een synoniem voor een vallende ster. Het stofdeeltje, stukje rots, of stukje ijs dat het lichtspoor veroorzaakt, heet een meteoroïde. En mocht zo’n meteoroïde de aardse dampkring overleven, dan noemen we het restant een meteoriet. Met die termen weer opgehelderd, begon ook de hemel op te klaren.

Rond middernacht kwam de show tot leven. Ongeveer één keer per minuut schoot er tussen de sterren en de satellieten van de heer Musk een prachtige streep van licht. Soms drie achter elkaar en soms minutenlang weer even niets. Dat is de aard van de poissonverdeling.

Karin deed de rest van het werk. Camera opstellen, richten en instellen met de juiste sluitertijd, diafragma, iso waarde en meer van dat soort dingen. Het is altijd prettig om een professional naast je te hebben die weet hoe het werkt. Dat bleken achteraf ook haar gedachten, hoewel mijn bijdrage beperkt bleef tot aanmoedigende woorden.

Deze nacht was niet anders dan de rest van mijn sterrenkundige carrière. Het universum doet moeilijk maar uiteindelijk vinden we wat we zoeken. Alle credits aan Karin Rozeboom voor deze prachtige foto.

