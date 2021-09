Inspiration4 astronauten weer terug op aarde

door

De Dragon capsule genaamd Resilience is vannacht om 01.06 uur Nederlandse tijd met een splashdown in de Atlantische Oceaan vlakbij Florida teruggekeerd, 50 minuten na de start van dezogeheten ‘deorbit burn’. Aan boord waren de vier inzittenden van de eerste toeristische vlucht van SpaceX, die vier dagen eerder vanaf NASA’s Kennedy Space Center in Florida met een Falcon 9 raket waren gelanceerd. Zowel bij de lancering als bij de landing hoefden de vier ‘astronauten’ niets te doen, want alles werd door de automatische piloot en de vluchtleiding op aarde geregeld. Afgelopen dagen had de Resilience capsule een baan om de aarde van 585 km hoog, dat is zo’n 100 km hoger dan het internationaal ruimtetelescoop ISS, en een inclinatie ten opzichte van de evenaar van 51,6°. De vier astronauten zijn Jared Isaacman, Chris Sembroski, Haley Arceneau en Sian Proctor. Isaacman – degene die de Inspiration4 missie financierde, kosten pakweg $ 200 miljoen – vergaarde een fortuin met zijn bedrijf ‘Shift4 payments’. Hieronder beelden van de landing afgelopen nacht.

De vlucht van de Inspiration4 ging veel verder dan parabolische vluchten die Richard Branson (Virgin Galactic) en daarna Jeff Bezos (Blue Origin) eerder dit jaar maakten. Hun ruimtereizen duurden maar enkele minuten en kwamen niet veel hoger dan net buiten de atmosfeer. Deze vlucht van Elon Musks SpaceX was aanzienlijk langer en hoger dan die korte, commerciële tripjes. Bron: NASA SpaceFlight.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp