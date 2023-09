Indiase zonnemissie Aditya-L1 gelanceerd

door

Vanochtend om 11.50 uur lokale Indiase tijd werd vanaf lanceerbasis Sriharikota in India Aditya-L1 gelanceerd, de allereerste zonnemissie van de Indian Space Research Organisation (ISRO) in India. Aditya-L1 (naar de Hindu god van de Zon Surya, die ook wel Aditya wordt genoemd) is een sonde met een ‘coronograaf’ aan boord, een soort telescoop waarmee men verschijnselen kan observeren die zich buiten de rand van de zon voordoen. Aditya-L1 zal afreizen naar Lagrangepunt L1, een punt 1,5 miljoen km van de aarde, waar de zwaartekracht van de aarde en zon elkaar opheffen en de sonde een goede positie heeft om de zon waar te nemen. De lancering van de zonnesonde volgt tien dagen na de succesvolle landing van de Chandrayaan-3 missie op de zuidpool van de maan. De bedoeling is dat Aditya-L1 vanuit L1 de atmosfeer van de zon en uitbarstingen op de zon en de invloed daarvan op de aarde gaat bestuderen.

Over 109 dagen zal de sonde bij L1 arriveren en daar in een zogeheten ‘halobaan’ om L1 terecht komen. Hieronder videobeelden van de lancering van Aditya-L1.

Bron: Phys.org.

