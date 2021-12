Komeet C2021 A1 Leonard gespot

door

Gisteren (10/12/2021) aan het begin van de avond kreeg ik een appje van collega-hobbyist en mede-Drenthenaar Pim Valk dat er wat bewolking was en of ik Leonard al had vastgelegd. Leonard, Leonard….?? Heb ik iets gemist, dacht ik?

Aaaaaaah, het gaat over komeet C/2021 A1 (Leonard) waar Arie op 22 november over heeft geblogd! Een snelle check leerde me dat de komeet zich op dat moment onder de horizon bevond en ’s ochtends vroeg pas boven de horizon uit klom, snel gevolgd door de schemering en daglicht. Bovendien geen blote-oog-object. Niet spectaculair genoeg om op een zaterdag de wekker voor te zetten en de kou in te gaan, áls het al helder zou zijn.

Toevallig werd ik vanzelf om kwart voor zes wakker voor een nachtelijke plas en ja, natuurlijk keek ik even achter de gordijnen naar buiten of het helder was. Sh*t ja, het was helder. Twijfel twijfel, dan toch maar warm aangekleed, verrekijker opgezocht, planetariumprogramma bekeken waar ik precies moet zoeken en de vrieskou in. Het was iets van -4ºC, maar er was nauwelijks wind. Voor even buiten zijn goed te doen.

Gelukkig heb ik richting oosten met een paar stappen zetten een goed vrij uitzicht. Na even speuren spotte ik de komeet als een wazig sterretje met de verrekijker. Met het blote oog kon ik ‘m niet zien. Zeker gezien de toch beetje dampige atmosfeer was dat niet verrassend. Wel leuk dat er in de verrekijker net ietsiepietsie van de komeetstaart was te zien. Maar ja, verwend door komeet Neowise vorig jaar gaat mijn hart er niet sneller van kloppen.

Ach, ik was nu toch wakker, dus waarom niet de camera, reismontering enzo gaan pakken. Waarschijnlijk zie ik deze ‘fast moving comet’ nooit meer als ik de weersvooruitzichten zie. De komeet is komende weken voor de zuidelijke Aardbewoners bestemd en daarna verdwijnt hij voor altijd uit beeld omdat de komeet op avontuur gaat in het interstellaire medium en ons zonnestelsel zal verlaten.

Dus hier mijn one and only opname van Komeet C2021A Leonard. Morgen lekker uitslapen.

Camera: Canon650D met zoomlens op 37mm en F/3,5. 15 opnamen van 15s en 800 iso gecombineerd in PixInsight.

Valthe – © Paul Bakker

