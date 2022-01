Er zijn naar schatting 40 triljoen zwarte gaten in het heelal

door

Een onderzoeksteam van o.a. de Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) in Italië heeft recent een berekening gemaakt hoeveel zwarte gaten er in het waarneembare heelal zijn . Daarbij keken ze naar stellaire zwarte gaten, dat zijn de zwarte gaten die het eindproduct zijn van de levens van zware sterren, en die een massa hebben van enkele keren tot honderden keren de zonsmassa. Met een nieuwe rekenmethode hebben ze gekeken naar de ‘demografie’ van zwarte gaten, dat wil zeggen naar de snelheid van stervorming, de hoeveelheid stellaire massa in sterrenstelsels en naar de metalliciteit van het interstellaire medium, de hoeveelheid ‘metalen’ in de ruimte (alle elementen zwaarder dan helium noemen ze metalen). Toen ze dat allemaal in de computer stopten kregen ze de hoeveelheid zwarte gaten in het heelal en hun massaverdeling gedurende de geschiedenis van het heelal. Alles bij elkaar blijken er maar liefst 40 triljoen zwarte gaten te zijn, dan zijn er 40 miljard miljard, da’s 40 x 10^18, een 4 gevolgd door 19 nullen – ding dong! Al die zwarte gaten vormen 1% van alle baryonische massa in het heelal, dat op haar beurt weer een klein deel vormt van álle massa in het heelal (85% van alle massa wordt gevormd door donkere materie) . De onderzoekers vonden nog iets anders: ze hebben ook de verschillende manieren onderzocht hoe zwarte gaten van verschillende massa’s precies ontstaan, zoals via geïsoleerde sterren, in dubbelstersystemen en stellaire clusters. Uitkomst was dat de meest massieve stellaire zwarte gaten voornamelijk geproduceerd worden door ‘dynamische gebeurtenissen’ in stellaire clusters, bijvoorbeeld als in die dichte omgevingen lichtere stellaire zwarte gaten met elkaar botsen.

Hier is het vakartikel over de berekeningen aan de hoeveelheid zwarte gaten, verschenen in The Astrophysical Journal. Bron: SISSA.

