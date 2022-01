MeerKAT brengt het hart van de Melkweg in beeld – deel 2

door

In 2018 bracht ik hier al eens een foto van het hart van het Melkwegstelsel, de plek waar Sagittarius A * (kortweg Sgr A* ) huist, het superzware zwarte gat, dat ruim vier miljoen keer zo zwaar als de zon is. Die foto – helemaal onderaan te zien – was gemaakt met de MeerKAT radiotelescoop, de uit 64 schotels (Ø 13,5m) bestaande radiotelescoop in Zuid-Afrika, voorloper van de Square Kilometer Array (SKA) die o.a. ook in Z-Afrika moet verrijzen. Datzelfde hart is daarna nog eens gefotografeerd en weer met MeerKAT – hierboven te bewonderen. Verschil is alleen dat de nieuwe foto subliem is in alle details die te zien zijn, zoals haarscherpe filamenten en supernovarestanten, terwijl de vorige foto grote delen liet zien die overbelicht waren. De nieuwe foto van het complexe hart van de Melkweg – resultaat van 200 uur belichten met MeerKAT – is zó mooi dat de sterrenkundige Peter Coles van de In the Dark blog ‘m geschaard heeft onder de rubriek kunst. En daar ben ik het helemaal mee eens! In de bron van deze Astroblog zie je alle details van het kunstwerk, waaronder de foto hieronder, waarin je onderin de plek ziet waar Sgr A* te vinden is en daarboven iets wat lijkt op cirrusachtige wolken, die doorkruist worden door de enorme Giant Arc, een enorm filament van gas dat radiostraling uitzendt, welke in de jaren tachtig is ontdekt.

Het gebied dat MeerKAT in beeld heeft gebracht is 30 keer zo groot als de Volle Maan. De resolutie is vier boogseconden, hetgeen gelijk staat aan de breedte van een menselijke haar die je op armlengte afstand houdt. De full resolution versie van de foto is 100 Mb groot. Hieronder de twee vakartikelen waarin alle details over de waarnemingen van MeerKAT aan het hart van de Melkweg te vinden zijn.

Bron: SARAO.

