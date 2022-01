Een In Memoriam van Kees de Jager op de ArXiv

door

Kees de Jager overleed op 27 mei 2021 op honderdjarige leeftijd. Op de ArXiv, de online verzameling van elektronische vooruitgaven van wetenschappelijke artikelen, kwam ik de publicatie hieronder tegen, een In Memoriam van Kees de Jager geschreven door R. Rutten, O. Engvold en A. Nieuwenhuizen. Het moet verschijnen in het vakblad Solar Physics (volume 297 number 15, 2022), waar De Jager de medeoprichter van was. In deze In Memoriam blikken ze terug op zijn leven en carrière en beschrijven ze enkele van zijn activiteiten rondom de zon, hét onderwerp waar hij zich in zijn wetenschappelijke carriere vooral mee bezig hield, van zijn proefschrift over de waterstoflijnen in het spectrum van de zon in 1952 tot het boek over de relaties tussen de zonnecyclus en het klimaat uit 2020.

Bron: Arxiver.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp