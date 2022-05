SpaceX vestigt record aantal lanceringen in één maand

door

SpaceX voerde in april j.l. maar liefst zes lanceringen uit. Dit is het hoogst aantal lanceringen in een kalendermaand voor het bedrijf tot nu toe. Daar Roscosmos recent bekend maakte niet langer deel te zullen gaan nemen aan het ISS – zolang de sancties tegen Rusland in stand blijven – en nog slechts één jaar aan zijn verplichtingen betreffende het ruimtestation zal voldoen is het voor de VS gunstig dat SpaceX vaart maakt met zijn lanceertempo. SpaceX’ laatste lancering, uitgevoerd op 29 april j.l., was een Falcon 9-raket. Deze vertrok vanaf Lanceercomplex 40 te Cape Canaveral (Florida), en zette een batch van 53 Starlink-satellieten in de ruimte. De raket is herbruikbaar. De eerste rakettrap, het was zijn zesde vlucht!), landde succesvol op het droneschip ‘Just read the instructions’ in de Atlantische Oceaan en de boosterraket werd slechts drie weken daarvoor nog gebruikt bij de lancering van een Crew Dragon op de Ax-1 privé-astronautenmissie naar het ISS. Deze doorlooptijd van 21 dagen was de kortste tot nu toe.

SpaceX heeft verschillende keren vier lanceringen in een maand uitgevoerd, en vijf in december 2021. SpaceX heeft dit jaar tot nu toe 17 Falcon 9-lanceringen uitgevoerd, waardoor het bedrijf op tempo blijft om dit jaar zijn doel van één lancering per week te halen. “Vliegsnelheid is echt heel belangrijk”, aldus Benji Reed, senior directeur van SpaceX’ bemande ruimtevaartprogramma tijdens een paneldiscussie op de AIAA ASCENDx Texas-conferentie op 28 april j.l.. “Vliegsnelheid laat je leren, het laat je groeien.” Een belangrijke factor in dit hoge lanceertempo is de eigen Starlink-constellatie van het bedrijf. Terwijl slechts twee van de zes lanceringen in april van Starlink-satellieten waren – de andere waren de Ax-1 en Crew-4 bemande missies, de Transporter-4 rideshare-missie en de NROL-85 geclassificeerde missie voor het National Reconnaissance Office – waren 10 van de 17 Falcon 9-lanceringen tot nu toe dit jaar voor Starlink. De lanceringen van Starlink, benadrukte Reed, zijn zeer belangrijk voor zaken als het verleggen van de grenzen van herbruikbaarheid.



Starship

Het hele Starship-programma van SpaceX kampt opnieuw met vertraging. In deze Astroblog(s) kun je alles lezen over de komende orbitale vlucht van het Starship en de euvels waarmee de lancering e.a. tot nu toe te maken heeft gehad. De Federal Aviation Administration kondigde op 29 april aan dat het opnieuw de deadline voor de voltooiing van een milieubeoordeling voor orbitale lanceringen van het Starship vanaf de testlocatie Boca Chica, Texas, van SpaceX verschuift. De nieuwe deadline is nu 31 mei, een vertraging van een maand. “SpaceX heeft meerdere wijzigingen aangebracht in zijn applicatie die aanvullende FAA-analyse vereisen”, aldus de FAA in zijn verklaring. Het bureau moet zo’n 18.000 reacties van het grote publiek beoordelen.”