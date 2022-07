Sterrenstelsel M109 nabij ster Phad van sterrenbeeld Grote Beer

door

In de categorie astro-amateur foto’s heb ik hier een foto voor jullie van sterrenstelsel M109 nabij ster Phad welke in sterrenbeeld Grote Beer te vinden is. Deze foto heb ik in het vroege voorjaar van 2022 gemaakt, belichting verdeeld over verschillende nachten/

Het is – zoals met bijna alle mooie objecten tussen de sterren – helaas niet mogelijk om dit sterrenstelsel met het blote oog te zien. Maar met gebruik van een telescoop, goede volg-montering en camera met lange belichtingstijd kun je zoveel moois fotograferen dat zich ’s nachts boven ons hoofd bevindt. Zo ook dit sterrenstelsel dat bekend staat als Messier object nummer 109 ofwel: M109.

Dit sterrenstelsel is te vinden nabij de ster Phad van het welbekende sterrenstelsel Grote Beer, welke op de tweede foto erbij staat.

Naar schatting staat dit stelsel 55 miljoen lichtjaar hier vandaan. Dus het licht wat we zien van dit stelsel heeft er 55 miljoen jaar over gedaan om ons te bereiken. We kijken dus naar iets dat al 55 miljoen jaar geleden het licht uitzond en dus kijken we naar het verleden van dat stelsel. Hoe deze er nu uitziet weten we over 55 miljoen jaar pas weer. 😉 Fascinerend als je hierover nadenkt.

Op de foto zijn nog meer sterrenstelsel te zien en zijn kleiner omdat deze nog verder weg staan. Leuk dat deze dan ook nog te zien zijn.

Technische gegevens over deze opname:

Eerste foto is een crop van de tweede foto waarna deze qua kleuren opnieuw bewerkt is in APP.

Verder:

Telescoop: SkyWatcher200pds Newton en SW-coma-corrector

Camera: QHY8pro gekoelde kleurencamera

Guiding: PHD1.1

Opnames: 163x 10 minuten met Nebulosity en dithering tussen elke opname

Gestackt en bewerkt in AstroPixelProcessor.

Nabewerkt in Lightroom.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...