Camping-science…..een heuse Bij-Zon!!

Het is vakantietijd big time en derhalve zijn zelfs ook uw nedrige immer plichtsgetrouwe astroblogs-dienaren er even op uit geweest om het lichaam en de geest op te schonen c.q. tot rust te brengen, om daarna vervolgens weer met nog meer hernieuwde energie uw aller zeer gewaardeerde astroblogslezeressen en lezers weer een fijn jaartje op de hoogte te houden van alle spannende gebeurtenissen die plaatsvinden in de wereld der hemelwetenschappen.

Maar ja….het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan….enne…natuurlijk blijft de gedreven amateur wetenschapper in ons NIET THUIS……en dus heeft Arie bij zijn vakantie-tripje naar Engeland o.a. geblogt over zijn bezoekjes aan Stonehenge en het Herschel museum te Bath…..EN….. ik kan het hier nu toch echt even niet laten om het te willen hebben over een mooi meteorologisch hemelverschijnsel, die ik mocht aanschouwen, terwijl ik, tijdens mijn vakantie in Nederland, bij het vallen van de avond nog even ontspannen, al starend naar de bewolke avondhemel, voor me uit zat te mijmeren gezeten voor mijn tentje……..Nou ja….tentje???…zeg maar TENT….want een klassieke De Waard tent is een groot, zwaar…edoch zeer aangenaam…monster!!

Zogezegd….Arie is op B&B-trip naar (zuid) Engeland geweest en de schrijver dezes is met de zeer gewaardeerde wederhelft een weekje klassiek wezen kamperen op de Veluwe met volgeladen 1969 18pk 2CV’tje plus net zo volgeladen 1969 aanhangwagentje (ook trouwens van franse makelij…mais oui!!) plus minstens net zo oude De Waard tent plus (uiteraard) een fijn telescoopje (in dit geval ) de 10cm Maksutovvoor het betere late avondwerk.

Tot mijn stomme VER- maar toch vooral BE-wondering wist het brave 18pk’tje……(de airo van uw gemiddelde middenklasser automobiel heeft zelfs nog meer vermogen dan mijn gehele aandrijflijn!!)….. het hele “konvooi der klassiek zotheid” met een kek vaartje van maar liefst 85km/uur traag (die 85km/uur werd uiteraard bepaaldelijk NIET in Max Verstappen-tempo bereikt, maar toch…) edoch gestaag naar SVR-camping De Steeg aan de voet van de Veluwse Posbank te zeulen.

Hoewel ikzelf, als “prinses op de erwt zijnde” in tegenstelling tot mijn veel stoerdere wederhelft niet echt een doorgewinterde raskampeerder ben, moet ik bekennen dat ik deze soort van vakantie vieren wel steeds meer en meer ben gaan waarderen. Zo al zittend voor je tentje maak je wel heel veel “onder de hemel-uren”, uiteraard heel aangenaam onder de warme zomernachthemel maar ook overdag. Zeker dat laatste is iets waar je in je gewone thuis-woon-werk-situatie al helemaal niet aan toekomt.

Natuurlijk heb ik derhalve mijzelve des nachts op deze prima donkere camping zeer geamuseerd met al het schoons wat de hollandse zomernachthemel te bieden heeft….MAAR…het observationele hoogtepunt van dit weekje kramperen gebeurde in dit geval toch overdag en wel in de vorm van een knijterheldere zogenaamde Bij-Zon.

Een Bij-Zon is een meteorologisch/atmosferisch lichtbrekings verschijnsel uit dezelfde categorie als de overbekende regenboog en de iets minder bekende Halo. Uiteraard zijn er nog veel meer van dit soort soortgelijke meteorologische phenomenen. Het zijn allemaal in meer of mindere mate verschijnselen waarbij zonlicht of door, in de lagere danwel hogere lucht/wolkenlagen aanwezige, regendruppeltjes danwel ijsdeeltjes wordt opgebroken in “de kleuren van de regenboog”, op dezelfde wijze als wanneer je licht door een prisma zou sturen.

In het geval van het Bij-Zon verschijnsel lijkt het alsof er opeens één of soms zelfs twee extra “zonnen” aan de hemel te zien zijn, op 22 graden afstand , links en rechts van de echte Zon en wel in de vorm van een, soms echt best wel knijterheldere, vaagdriehoekige vlek, meestal ietsjes groter dan de “echte Zon” en altijd gescharkeerd door lichtbrekings-effecten waarbij het rode licht het meest duidelijk te zien is, gesitueerd aan de zijde die naar de echte Zon is gericht. Ok….effe een heel gedetailleerde nerdy omschrijving…maarre…als amateur astronoom zijnde, met je zintuigen altijd omhoog gericht, heb je meestal rap genoeg in de smiezen als er zich “raars” voordoet aan de hemel, of dat nou de dag danwel de nachthemel is. Een Bij-Zon, een complete Halo, een regenboog…..het zijn in de regel, als je je zintuigen erop hebt ingesteld, best wel heel opvallende hemelverschijnselen!!!

Het Bij-Zon verschijnsel doet zich meestal voor bij een laagstaande zon in combinatie met zogenaamde hoge of Cirrus bewolking. Cirrusbewolking is van die zeer astro-onvriendelijk sluierbewolking meestal behorend bij een hoge druk gebied en dat zorgt danweer meestal voor goed (en tegenwoordig helaas dus ook soms heel loeierheet) weer. Cirrusbewolking bestaat uit zeer kleine ijsdeeltjes die ontstaan in de steenkoude (minus 50 graden) hogere luchtlagen van de Troposfeer, zeg maar, de onderste luchtlaag van de Aarde waarin het merendeel van alle weersverschijnselen plaatsvinden.

Enne…..goed tot bijkans loeierheet weer, welnu, dat hebben we zeker gehad tijdens ons zeer geslaagde klassieke krampeertripje. Vooral de eerste dag waarbij we het genoegen hebben mogen smaken van het, in de brandende 30 graden plus, avondzon mogen/moeten opzetten van die immerfraaie maar ook immer loodzware De Waard tent….een Tureluur voor de kenners!!

Deze mooie Bij-Zon deed zich voor op de tweede krampeerdag, waarbij ik het geluk had dat de echte Zon ten tijden van het verschijnsel toevallig net precies achter de camping-boerderij verscholen stond, hetgeen het voor mijn 10 jaar oude, ook al klassieke nog op kolen gestookte, zzzmartvoon heel wat makkelijker maakte om het nevenstaande contrastrijk genoeg plaatje te schieten.

Ik dacht in eerste instantie dat ik zelfs een dubbele Bij-Zon gevangen had….maar bij nader inzien denk ik die “rechter bij-zon” toch gewoon een toevallig rond gaatje in de laaghangende cirrusbewolking was omdat ik hier geen rode kleurschifting kan bespeuren. Dit in grote tegenstelling tot de echte Bij-Zon aan de linkerkant, waarbij die ozo kenmerkende rode kleur aan de zongerichte zijde wel heel opvallend is!!

Afijn…..normaal gesproken leef ik ( net zoals vele van mijn zeer geachte mede hemelgluurders!!) altijd best wel behoorlijk op…eh…gespannen voet als het gaat om al dat “gedoe”………(cumulus astronomicus interruptus irritantus…..grrrrr!!!)………. binnen onze aardatmosfeer maar soms, zoals bijvoorbeeld in dit geval dus, valt er heus wel eens heel veel visueel plezier te beleven aan de meteorologische kant van het hemelgluren.

En dus aan iedereen die in de zomermaanden, des avonds op vakantie voor zijn tentje of thuis in zijn tuintje, altijd hoopvol zit uit te kijken naar de Perseiden vallende sterren-regen (eind Juli/ begin Augustus), de hint…..kijk ook eens overdag naar boven en laat je verrassen door zo’n, me dunkt ook niet verkeerd zijnd, fraai meteorologisch hemelverschijnsel….waarvan akte!!

