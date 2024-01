Hubble heeft een exoplaneet met een veranderende atmosfeer waargenomen

door

Een internationaal team van sterrenkundigen is er met de Hubble ruimtetelescoop voor het eerst in geslaagd om een exoplaneet waar te nemen met een atmosfeer die aan verandering onderhevig is. Het gaat om de planeet WASP 121 b, die met Hubble in 2016, 2018 en 2019 is waargenomen. Dankzij de reeks waarnemingen kon men zien dat er veranderingen in de atmosfeer plaatsvinden. Door het gebruik van uitgekiende modellen kon men die tijdelijke veranderingen koppelen aan weerpatronen in de atmosfeer van WASP 121 b.

WASP 121 b (ook wel bekend onder de naam Tylos) is een hete Jupiter, een grote hete gasreus die in 30 uur om z’n ster draait (WASP 121), 880 lichtjaar van ons vandaan. De planeet heeft een synchrone rotatie (Engels: tidally locked), dat betekent dat vanwege de getijdewerking van de nabije ster de planeet altijd dezelfde kant naar de ster heeft gericht. Aan die hete kant kan het wel 3000 K worden. Gedurende drie jaren werd de planeet waargenomen met Hubble’s Wide Field Camera 3 (WFC 3). Analyse van de verkregen gegevens leverde op dat er zowel een verschuiving kon worden gezien van de hotspot op WASP 121 b als een wijziging van de chemische spectrale samenstelling. Vergelijking met diverse modellen leverde op dat er op WASP 121 b quasi-periodieke weerpatronen plaatsvinden, met name grote orkanen. Het moet een komen en gaan van orkanen zijn op WASP 121 b, hetgeen te maken heeft met de temperatuursverschillen tussen de hete en de koele kant van de planeet. Met de Webb ruimtetelescoop wil men de planeet verder gaan bestuderen om meer te weten te komen over het weer op WASP 121 b.

Meer informatie over WASP 212 b is te vinden in het vakartikel van Quentin Changeat et al, Is the atmosphere of the ultra-hot Jupiter WASP-121b variable?, arXiv (2024).

Bron: NASA.

