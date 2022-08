Nee, het geluid van de Saturnus V was niet zó hard dat het beton deed smelten

door

Over de machtige Saturnus V raket doen al decennia de meest vreemde verhalen de ronde en de meest recente ervan is dat het brullende geluid van de F1 motoren van de raket beton deed smelten, ja je leest het goed, geluid dat beton kan doen smelten – hier zo’n internetbericht met die claim. En niet alleen dat, het geluid was ook krachtig genoeg om spontaan gras in de buurt van de lanceerplek vlam te doen vatten. Oeps, dat is nogal wat, geluid van een raketlancering dat tot dit soort dingen leidt. Om de claim te verifiëren (of falcificeren) hebben onderzoekers van Brigham Young University het uitgezocht en wat blijkt: nee, de Saturnus V raket kwam qua geluid tot 203 decibel en da’s niet genoeg om beton te doen smelten en grasvelden spontaan vlam te doen vatten. Om dat voor elkaar te krijgen moet geluid 220 decibel sterk zijn. Ter vergelijking: een commerciëel lijntoestel produceert met z’n motoren 120 tot 160 decibel. De decibelschaal is logaritmisch, dus iedere 10 decibel erbij betekent dat het vermogen met een orde van grootte is gestegen. Nou kan het zijn dat de Saturnus V wél beton deed smelten en gras deed vlam vatten, maar dan was dat het gevolg van de hete uitlaatgassen van de mororen en niet van het geluid. Hier het vakartikel over het onderzoek aan het geluid van de Saturnus V. Ter afsluiting van de blog nog een bekend video uit 1969 waarin je in slowmotion de lancering ziet van de Saturnus V raket – echt schitterende beelden!!

Bron: AIP.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...