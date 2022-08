Volg hier live de lancering van de Artemis I missie – maandag 14.33 uur

door

Maandag 29 augustus om 14.33 uur is het zo ver: de Artemis I maanmissie zal dan lanceren! De SLS (Space Launch System) raket en daar bovenop de European Service Module en de Orion capsule staan al helemaal klaar op NASA’s Kennedy Space Center op lanceerplatform 39B in Florida, VS. Het gebied van KSC wordt weliswaar de laatste dagen geteisterd door zwaar onweer, met zelfs enkele blikseminslagen in de torens 1 en 2 rondom het lanceerplatform, maar vooralsnog is er een kans van 70% dat de lancering doorgaat. Als dat zo is kan iedereen de lancering hieronder live volgen.

Bron: NASA.

