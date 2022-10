NASA: DART-missie geslaagd, de baan van planetoïde Dimorphos is veranderd

door

Op basis van gegevens die de laatste twee weken zijn verzameld heeft de NASA geconcludeerd dat z’n Double Asteroid Redirection Test (DART) missie geslaagd is: op 26 september j.l. sloeg de DART sonde opzettelijk in op de kleine planetoïde Dimorphos (Ø 160 meter), welke draait om de grotere planetoïde Didymos (Ø 832m). Voor de botsing deed Dimorphos er 11 uur en 55 minuten over om zijn baan om Didymos te voltooien. Na de botsing is dat 11 uur en 23 minuten. Daarmee heeft NASA zijn eigen oorspronkelijke doel om de baan met 73 seconden te veranderen ruim 25 keer overschreden, de baan werd maar liefst 32 minuten korter, met een onzekerheidsmarge van plus/min twee minuten. Het lijkt er dus op dat door de inslag de baan inderdaad gewijzigd werd en dat door menselijk ingrijpen potentiëel gevaarlijke planetoïden kunnen worden beïnvloed. DART sloeg in met een snelheid van 22.530 km/u en de kracht die daarbij werd uitgeoefend (de ‘momentum transfer’ in het Engels) was voldoende om het hemellichaam van baan te veranderen. Bron: NASA.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...