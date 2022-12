Zondag 11 december keert de Orion capsule van Artemis I weer terug op aarde

door

Komende zondag 11 december zal de onbemande Orion capsule van de Artemis I missie weer terugkeren op aarde. Dat zal rond 18.40 uur Nederlandse tijd zijn en de capsule zal dan bungelend onder een parachute een plons nemen in de Stille Oceaan, ergens voor de kust van San Diego. Alles is tot nu toe goed verlopen. Na de succesvolle lancering werden tien CubeSats met succes in hun trajecten afgezet. Er werden tijdens de zes dagen durende vlucht richting de Maan verschillende testen van Orion uitgevoerd, waaronder het richten van de zonnepanelen en het testen van de stuwers. De zonnepanelen bleken meer stroom op te wekken dan vooraf werd gedacht. Op 18 november werd gemeld dat de lanceerinstallatie tijdens de lancering significant meer schade had opgelopen dan was verwacht; drie dagen later bleek uit vrijgegeven foto’s dat onder meer de liftdeuren van beide personeels liften in de lanceertoren door de stuwkracht waren vernield. Hierboven een prachtige foto – een Blue Marble II – die op 28 november van buiten de Orion capsule gemaakt werd met de maan en aarde op de achtergrond. De aarde was toen 432.210 km verwijderd van Orion. Inmiddels is Orion weer onderweg naar de aarde. Bron: Wikipedia.

